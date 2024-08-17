"Дэдпул и Росомаха" собрал более миллиарда долларов в прокате за три недели / кадр из фильма

Американский фильм от Marvel "Дэдпул и Росомаха", который вышел в мировой прокат три недели назад, успел установить мировой рекорд. Картина стала первой по кассовым сборам в своей категории.

Супергеройский фильм с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях в мировом прокате собрал уже более миллиарда долларов. С результатом в 1 миллиард 80 миллионов долларов "Дэдпул и Росомаха" стал самым кассовым фильмом с возрастным рейтингом R.

Следовательно, лента обошла предыдущего рекордсмена "Джокера" 2019 года. Теперь картина, в которой сыграл Хоакин Феникс, оказалась на втором месте. Ее результат составляет 79 миллионов долларов.

Однако уже этой осенью выйдет вторая часть "Джокер: Безумие на двоих", где главную роль исполнит также Леди Гага. Поэтому, вероятно, новый фильм сможет вернуть свое первое место. У фильма Тодда Филлипса также рейтинг R.

К слову, рейтинг R - это ограничение на просмотр фильма для киноманов до 17 лет. Некоторые сцены в фильмах с этим рейтингом не предназначен для просмотра малолетними лицами. Рейтинг R также может быть назначен из-за использования в ленте нецензурной лексики, темы насилия или употребления героями наркотических веществ.

О чем "Дэдпул и Росомаха"

В фильме изображены события, которые произошли через 6 лет после "Дэдпула 2". Главный герой, которого сыграл Рейнольдс, живет обычной жизнью и неожиданно его похищают члены "Управления временными изменениями".

Дэдпул и Росомаха / кадр из фильма

Дэдпул становится участником опасной миссии по спасению мультивселенной. Однако он понимает, что сам справиться не сможет. На помощь он зовет Росомаху из "Людей Икс", с которым сначала нельзя найти общий язык, но в конце концов, они спасают мир.

Напомним, ранее трейлер "Дэдпула 3" стал лидером всех времен по количеству просмотров.

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