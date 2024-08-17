Лента стала самым кассовым фильмом с возрастным рейтингом R.

Американский фильм от Marvel "Дэдпул и Росомаха", который вышел в мировой прокат три недели назад, успел установить мировой рекорд. Картина стала первой по кассовым сборам в своей категории.

Супергеройский фильм с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях в мировом прокате собрал уже более миллиарда долларов. С результатом в 1 миллиард 80 миллионов долларов "Дэдпул и Росомаха" стал самым кассовым фильмом с возрастным рейтингом R.

Следовательно, лента обошла предыдущего рекордсмена "Джокера" 2019 года. Теперь картина, в которой сыграл Хоакин Феникс, оказалась на втором месте. Ее результат составляет 79 миллионов долларов.

Однако уже этой осенью выйдет вторая часть "Джокер: Безумие на двоих", где главную роль исполнит также Леди Гага. Поэтому, вероятно, новый фильм сможет вернуть свое первое место. У фильма Тодда Филлипса также рейтинг R.

К слову, рейтинг R - это ограничение на просмотр фильма для киноманов до 17 лет. Некоторые сцены в фильмах с этим рейтингом не предназначен для просмотра малолетними лицами. Рейтинг R также может быть назначен из-за использования в ленте нецензурной лексики, темы насилия или употребления героями наркотических веществ.

О чем "Дэдпул и Росомаха"

В фильме изображены события, которые произошли через 6 лет после "Дэдпула 2". Главный герой, которого сыграл Рейнольдс, живет обычной жизнью и неожиданно его похищают члены "Управления временными изменениями".

Дэдпул становится участником опасной миссии по спасению мультивселенной. Однако он понимает, что сам справиться не сможет. На помощь он зовет Росомаху из "Людей Икс", с которым сначала нельзя найти общий язык, но в конце концов, они спасают мир.

Напомним, ранее трейлер "Дэдпула 3" стал лидером всех времен по количеству просмотров.

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