Нил Патрик Харрис присоединился к проекту студии Lionsgate под названием "Невыносимая ноша огромного таланта". Фильм расскажет о Николасе Кейдже, который и исполняет главную роль.
Читайте такжеAmazon выпустит сериал о "Короле тигров" с Николасом КейджемНилу Патрику Харрису досталась роль агента Николаса Кейджа. Насколько большим будет его участие в проекте, не сообщается, передает 112.ua со ссылкой на variety.
В касте также заявлены Педро Паскаль, Тиффани Хэддиш и Шэрон Хорган.
По сюжету Кейдж, переживающий не лучший этап своей карьеры, пытается отчаянно получить роль в новом фильме Квентина Тарантино. Рабочий кризис совпадает и с личным – Кейдж не может найти общий язык со своей дочерью-подростком. А еще иногда он разговаривает с "успешной" версией самого себя образца 1990-х.
В фильме ожидаются отсылки к самым известным работам Кейджа: "Покидая Лас-Вегас", "Без лица", "Угнать за 60 секунд".
Съемки картины уже стартовали, однако дата премьеры пока не объявлена.
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