Фильм уже можно посмотреть / Скриншот YouTube

Кинолента состоит из пяти новелл о жизни на востоке Украины. Также лента рассказывает об отношениях между гражданскими и военными. Съемки фильма продолжались всего в десяти километрах от линии соприкосновения.

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Автор: УНИАН