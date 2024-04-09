Дебютный проект Антона Птушкина уже собрал 2,3 миллиона гривен.

Первый кинопроект "Мы, наши любимцы и война", украинского блогера и путешественника Антона Пушкина, премьера которого состоялась 28 марта, стал самым кассовым среди украинских фильмов. Документальная картина уже побила все рекорды и за первый уикенд в национальном прокате собрала 2,3 миллиона гривен.

Как сообщает издание Forbes, это первый документальный фильм в украинском кино, который собрал подобную сумму за короткое время. "Мы, наши любимцы и война" оставил позади даже культовый фильм, получивший Оскар "20 дней в Мариуполе". Последнему понадобилось 16 уикендов, чтобы собрать 2,1 миллиона гривен.

Согласно данным статистики, с 4 апреля фильм посмотрели уже 13 440 киноманов. Ленту показали 142 кинотеатра на 174 экранах. Ежедневно проходит около 240 сеансов в Украине.

"Это однозначно успешный старт проката для любого, не только документального фильма", - отметила СЕО дистрибьюторской компании Green Light Films Вероника Ясинская.

Фильм Антона Птушкина покажут в США

В своем Instagram режиссер рассказал, что крупнейший американский вещатель PBS приобрел его фильм "Мы, наши любимцы и война". Международную версию картины покажут в рамках популярного документального проекта Nature от PBS.

"PBS является наиболее известным провайдером в Америке, и, в частности, транслировал в серии Frontline фильм "20 дней в Мариуполе" - нынешнего лауреата премии Оскар", - написал Птушкин.

О чем фильм "Мы, наши любимцы и война"

В фильме изображены отношения животных и людей. Все они стали либо участниками, либо свидетелями кровавой войны в 2022 году. Главными героями фильма являются коты, собаки, медведи, львы, лемуры и йеменский хамелеон по имени "Игорь". А также люди, которые спасают своих любимцев, несмотря на опасность. Кроме того, в фильме показаны иностранцы, которых поразил героический подвиг украинцев.

Также вы можете посмотреть фильм "Никакого давления " - польскую новинку на Netflix, которая стала фаворитом украинцев.

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