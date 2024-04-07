Фильм "Никакого давления" занял первое место в рейтинге Netflix среди зрителей в Украине.

Американский провайдер медийных услуг Netflix опубликовал рейтинг самых популярных фильмов по итогам недели. Особое внимание украинские киноманы уделили польскому фильму "Никакого давления". Фильм занял первое место среди наиболее просмотренных проектов платформы.

"Никакого давления" - это романтическая комедия, в сюжете которой присутствуют шутки, остроумные моменты и интересные приключения главных героев. Режиссером фильма является Бартош Прокопович, а главные роли сыграли Анна Шиманчик, Анна Сенюк и Матеуш Яницкий. Картина вышла в конце марта 2024 года.

Все события и приключения изображены в фильме, связанные с жизнью главной героини, девушки Оливии. Она - талантливый шеф-повар, которая работает в одном из ресторанов мегаполиса. Однако один якобы трагический случай заставляет девушку отправиться в деревню.

Оливия узнала, что ее бабушка умерла, и она приезжает на ее похороны. Однако выяснилось, что похороны - это лишь хитрая ловушка бабушки. Таким образом пожилая женщина пыталась вернуть внучку на семейную ферму и, чтобы она руководила ею.

Здесь начинаются все приключения Оливии. Она сталкивается с бытом сельской жизни и учится жить по-новому. Главная героиня знакомится с мужчиной, который работает фермером, однако у него есть несколько тайн, которые он пытается скрыть от Оливии.

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