В украинский прокат фильм с Бренданом Фрейзером в роли 270-килограммового гея выйдет 2 марта 2023 года.

Вышел украинский трейлер психологической драмы "Кит" (The Whale), сделавшей звезду "Мумии" Брендана Фрейзера одним из главных претендентов на премию "Оскар" в этом году.

Как сообщает пресс-служба Adastra Cinema, в украинский прокат восьмой полнометражный фильм Даррена Аронофски ("Реквием по мечте", "Рестлер", "Черный лебедь") выйдет 2 марта 2023 года.

В центре сюжета фильма – профессор литературы Чарли (Брендан Фрейзер), ведущий нелюдимый образ жизни практически в одиночестве. Единственное исключение – его подруга-медсестра Лиз (Хонг Чау), которая следит за здоровьем 270-килограммового Чарли. А единственная отдушина Чарли – это попытка восстановить отношения с 17-летней дочерью Элли (Сэди Синк), которая не может простить отцу то, что он оставил семью ради другого мужчины.

За роль в драме "Кит" актер Брендан Фрейзер был номинирован на "Золотой глобус", BAFTA Film Awards и еще целый ряд других престижных наград, а недавно актер стал обладателем не менее престижной премии Выбор критиков (Critics Choice Award 2023). Также картина уже получила ключевые номинации от Гильдии актеров и Гильдии продюсеров, которые считаются точными индикаторами будущих номинаций от Американской киноакадемии.

В целом, критики отметили актерскую игру Фрейзера как одну из самых сильных сторон фильма. Во время съемок актеру приходилось носить на себе от 20 до 136 килограммов грима и элементов специально разработанного костюма, в котором было очень трудно двигаться. Чтобы подготовить актера к съемкам, у гримеров и костюмеров ежедневно уходило по 2-6 часов.

В ленте также сыграли: звезда шоу "странные чудеса" Сэди Синк, номинантка на премию "Оскар" Саманта Мортон, известная по ролям в фильмах "Фантастические твари" и "Особое мнение" и Хонг Чао, которая недавно появлялась на больших экранах в ленте "Меню".

Премьера фильма "Кит" состоялась в сентябре 2022 года на 79-м Венецианском кинофестивале, где он получил 6-минутные овации и восторженные отзывы критиков. Тем не менее, жюри фестиваля оставило фильм без главных наград.

В Америке фильм впервые показали во время международного кинофестиваля в Торонто, где фильм был тепло воспринят, а Брендан Фрейзер получил награду в актерской номинации.

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