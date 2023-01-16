Названы победители премии Critics Choice Award 2023 / Фото - gregwilliamsphotography, instagram

15 января в США состоялась церемония награждения американской кинопремии, присуждаемой Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний. Самую главную награду получила научно-фантастическая комедия "Всё везде и сразу". 

Также этот фильм одержал победу в четырех других номинациях: "Лучшая режиссерская работа", "Самый оригинальный сценарий", "Лучшая мужская роль второго плана" и "Лучший монтаж".

Полный список победителей Critics' Choice Awards-2023

  • Лучший фильм: "Всё везде и сразу"
  • Лучшая комедия: "Достать ножи"
  • Лучший актер: Брендан Фрейзер ("Кит")
  • Лучшая актриса: Кейт Бланшетт ("Тар")
  • Лучший режиссер: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу")
  • Лучший актер второго плана: Ки Хью Кван ("Всё везде и сразу")
  • Лучшая актриса второго плана: Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")
  • Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале: Дженнифер Кулидж ("Белый лотос")
  • Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале: Джанкарло Эспозито ("Лучше позвоните Солу")
  • Лучший оригинальный сценарий: "Всё везде и сразу"
  • Лучший мультфильм: "Пиноккио Гильермо дель Торо"
  • Лучший комедийный сериал: "Начальная школа Эбботт"
  • Лучший драматический сериал: "Лучше позвоните Солу"
  • Лучший минисериал: "Выбывшая"
  • Лучший актер драматического сериала: Боб Оденкирк ("Лучше позвоните Солу")
  • Лучшая актриса драматического сериала: Зендея ("Эйфория")
  • Лучший актер комедийного сериала: Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
  • Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Генри Винклер ("Барри")
  • Лучшая актриса минисериала: Аманда Сейфрид ("Выбывшая")
  • Лучший актер минисериала: Дэниэл Рэдклифф ("Странный: история Эла Янковича").
  • Лучший адаптированный сценарий: Сара Полли, "Говорящие женщины"
  • Лучшая операторская работа: Клаудио Миранда, "Топ Ган: Мэверик"
  • Лучший дизайн костюмов: Рут Э. Картер, "Черная пантера: Ваканда навсегда"
  • Лучшая прическа и макияж: "Элвис"
  • Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Путь воды"
  • Лучший фильм на иностранном языке:"RRR: рядом ревет революция"
  • Лучшая песня: "РРР"
  • Лучший сериал на иностранном языке: "Патинко"

Critics Choice Awards

Церемония награждения "Выбор критиков" проводится уже 28 лет. Каждый год ее проводят в январе, и она является своеобразной "подготовкой" к Оскару. Считается одной из самых престижных кинопремий США.

Напомним, объявлен список победителей премии "Золотой глобус 2023".

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