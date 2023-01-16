Рассказываем, какие фильмы и актеры получили награду.

15 января в США состоялась церемония награждения американской кинопремии, присуждаемой Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний. Самую главную награду получила научно-фантастическая комедия "Всё везде и сразу".

Также этот фильм одержал победу в четырех других номинациях: "Лучшая режиссерская работа", "Самый оригинальный сценарий", "Лучшая мужская роль второго плана" и "Лучший монтаж".

Полный список победителей Critics' Choice Awards-2023

Лучший фильм: "Всё везде и сразу"

Лучшая комедия: "Достать ножи"

Лучший актер: Брендан Фрейзер ("Кит")

Лучшая актриса: Кейт Бланшетт ("Тар")

Лучший режиссер: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу")

Лучший актер второго плана: Ки Хью Кван ("Всё везде и сразу")

Лучшая актриса второго плана: Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")

Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале: Дженнифер Кулидж ("Белый лотос")

Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале: Джанкарло Эспозито ("Лучше позвоните Солу")

Лучший оригинальный сценарий: "Всё везде и сразу"

Лучший мультфильм: "Пиноккио Гильермо дель Торо"

Лучший комедийный сериал: "Начальная школа Эбботт"

Лучший драматический сериал: "Лучше позвоните Солу"

Лучший минисериал: "Выбывшая"

Лучший актер драматического сериала: Боб Оденкирк ("Лучше позвоните Солу")

Лучшая актриса драматического сериала: Зендея ("Эйфория")

Лучший актер комедийного сериала: Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Генри Винклер ("Барри")

Лучшая актриса минисериала: Аманда Сейфрид ("Выбывшая")

Лучший актер минисериала: Дэниэл Рэдклифф ("Странный: история Эла Янковича").

Лучший адаптированный сценарий: Сара Полли, "Говорящие женщины"

Лучшая операторская работа: Клаудио Миранда, "Топ Ган: Мэверик"

Лучший дизайн костюмов: Рут Э. Картер, "Черная пантера: Ваканда навсегда"

Лучшая прическа и макияж: "Элвис"

Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Путь воды"

Лучший фильм на иностранном языке:"RRR: рядом ревет революция"

Лучшая песня: "РРР"

Лучший сериал на иностранном языке: "Патинко"

Critics Choice Awards

Церемония награждения "Выбор критиков" проводится уже 28 лет. Каждый год ее проводят в январе, и она является своеобразной "подготовкой" к Оскару. Считается одной из самых престижных кинопремий США.

Напомним, объявлен список победителей премии "Золотой глобус 2023".

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