15 января в США состоялась церемония награждения американской кинопремии, присуждаемой Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний. Самую главную награду получила научно-фантастическая комедия "Всё везде и сразу".
Также этот фильм одержал победу в четырех других номинациях: "Лучшая режиссерская работа", "Самый оригинальный сценарий", "Лучшая мужская роль второго плана" и "Лучший монтаж".
Полный список победителей Critics' Choice Awards-2023
- Лучший фильм: "Всё везде и сразу"
- Лучшая комедия: "Достать ножи"
- Лучший актер: Брендан Фрейзер ("Кит")
- Лучшая актриса: Кейт Бланшетт ("Тар")
- Лучший режиссер: Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт ("Всё везде и сразу")
- Лучший актер второго плана: Ки Хью Кван ("Всё везде и сразу")
- Лучшая актриса второго плана: Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навсегда")
- Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале: Дженнифер Кулидж ("Белый лотос")
- Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале: Джанкарло Эспозито ("Лучше позвоните Солу")
- Лучший оригинальный сценарий: "Всё везде и сразу"
- Лучший мультфильм: "Пиноккио Гильермо дель Торо"
- Лучший комедийный сериал: "Начальная школа Эбботт"
- Лучший драматический сериал: "Лучше позвоните Солу"
- Лучший минисериал: "Выбывшая"
- Лучший актер драматического сериала: Боб Оденкирк ("Лучше позвоните Солу")
- Лучшая актриса драматического сериала: Зендея ("Эйфория")
- Лучший актер комедийного сериала: Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале: Генри Винклер ("Барри")
- Лучшая актриса минисериала: Аманда Сейфрид ("Выбывшая")
- Лучший актер минисериала: Дэниэл Рэдклифф ("Странный: история Эла Янковича").
- Лучший адаптированный сценарий: Сара Полли, "Говорящие женщины"
- Лучшая операторская работа: Клаудио Миранда, "Топ Ган: Мэверик"
- Лучший дизайн костюмов: Рут Э. Картер, "Черная пантера: Ваканда навсегда"
- Лучшая прическа и макияж: "Элвис"
- Лучшие визуальные эффекты: "Аватар: Путь воды"
- Лучший фильм на иностранном языке:"RRR: рядом ревет революция"
- Лучшая песня: "РРР"
- Лучший сериал на иностранном языке: "Патинко"
Critics Choice Awards
Церемония награждения "Выбор критиков" проводится уже 28 лет. Каждый год ее проводят в январе, и она является своеобразной "подготовкой" к Оскару. Считается одной из самых престижных кинопремий США.
Напомним, объявлен список победителей премии "Золотой глобус 2023".