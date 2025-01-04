Короткометражная лента снята по мотивам реальных событий, происходивших во время полномасштабной войны.

Короткометражный фильм "Камень, ножницы, бумага" в главной роли с украинским актером Александром Рудинским, который ранее сыграл в сериале Netflix "Декамерон", попал в лонглист главной британской кинопремии BAFTA. Лента может быть номинирована в категории "Лучший британский короткометражный фильм".

Об этом сообщается на официальном сайте BAFTA. Картину снял британский режиссер немецкого происхождения Франц Бум. Короткометражка создана на основе реальных событий, происходивших в Украине во время полномасштабного вторжения оккупантов. Рудинскому, известному по картинам "Первые ласточки", "Оставайся онлайн", в фильме досталась главная роль 18-летнего парня Ивана.

20-минутная лента рассказывает историю Ивана, который живет на востоке Украины. По сюжету события разворачиваются в начале большой войны. Отец главного героя работает хирургом. В первые дни вторжения россиян он начинает оперировать раненых военных, гражданских и спасает им жизнь.

Операции медик проводит в местном бункере. О событиях в убежище узнают захватчики. Иван должен защитить родных и раненых, из-за чего он берет в руки оружие и идет на поле боя.

С парнем, который стал прообразом главного героя, Бум познакомился в Великобритании. Там украинский мужчина после всего пережитого проходил военные учения, ведь ранее пополнил ряды ВСУ.

Список номинантов на премию BAFTA будет объявлен 15 января этого года. А церемония награждения победителей планируется уже 16 февраля.

Напомним, ранее Александр Рудинский снялся в американском сериале Джорджа Клуни. В шпионской картине сыграли также знаменитые артисты Ричард Гир и Майкл Фассбендер.

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