В широкий прокат украинский номинант на главную кинопремию мира выйдет уже 6 марта 2025 года.

6 марта 2025 года в кинотеатрах Украины стартует широкий прокат документального фильма "Фарфоровая война" (Porcelain War), который в этом году номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм".

Лента рассказывает о трех художниках-керамистах из Харькова: Славе Леонтьеве, его жене Анне Стасенко и их друге Андрее Стефанове. После начала полномасштабной войны они остаются в прифронтовом городе и продолжают создавать произведения искусства из фарфора, запечатлевая на крошечных фигурках свое идиллическое прошлое, неопределенное настоящее и многообещающее будущее.

Снял фильм дуэт режиссеров – украинец Слава Леонтьев (и одновременно один из героев фильма) и американец Брэндон Белломо ("Чупа").

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Как напомнили в пресс-службе кинокомпании "Артхаус Трафик", мировая премьера ленты совместного производства США, Украины и Австралии состоялась еще в начале 2024 года на крупнейшем американском кинофестивале независимого кино "Сандэнс", где "Фарфоровая война" получила Гран-При жюри конкурса американской документалистики.

Всего на счету фильма уже 48 побед и наград на международных событиях, в частности, на кинофестивалях в Карловых Варах, в Сан-Франциско, Кливленде, Сиэтле, на фестивале документального кино Hot Docs, премии Cinema Eye Honors и других, а недавно лента получила премию Гильдии режиссеров США (DGA Awards).

Лента получила положительные отзывы критиков и зрителей, которые оценили ее на 7,4 балла на IMDb и дали 95% "свежести" на Rotten Tomatoes. Издание Screen Daily назвало фильм "личной исповедью, почти как живой альбом воспоминаний, который постепенно наполняется новыми образами", а в Los Angeles Times увидели "захватывающий образ сопротивления, где территория – не просто земля, за которую идет борьба, но и состояние коллективного сознания". Кроме того, фильм вошел в список 10 лучших документальных лент 2024 года по версии Deadline.

Напомним, церемония вручения премии "Оскар 2025" состоится 2 марта, а уже через несколько дней "Фарфоровую войну" можно будет наконец посмотреть в кинотеатрах Украины – до этого украинские киноманы имели шанс посмотреть фильм лишь несколько раз во время фестивальных показов.

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