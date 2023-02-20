Даже такой восхитительный фильм не обошелся без несостыковок.

"Титаник" Джеймса Кэмерона вышел в 1997 году и покорил зрителей. Над кинолентой плакали и с ностальгией пересматривали снова и снова. Рассказываем, какие ошибки были допущены при создании фильма.

Решетка вентиляции первой дымовой трубы

Если посмотреть на решетку вентиляции, которая разделена на 4 отсека, то можно заметить, что на одном кадре эти отсеки равномерные, а на другом - нет. Виной тому то, что на одних кадрах используется уменьшенный макет Титаника, а на другом - реальная съемка с декорациями.

Конструкция корабля

Аналогичный киноляп встречается еще не раз. Например, когда Джек со своим другом стоят на решетчатой палубе, а когда он обнимается там с Роуз, то решетки уже совсем другие и не такие большие.

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Подтяжки

В сцене, где Роуз пытается освободить Джека, герой на одном кадре сначала одет в подтяжки, а уже на другом - нет.

Рисунок

Конечно, Джек безупречно нарисовал Роуз, однако если сравнивать его рисунок в тот момент, когда он его делал, и то, что показывают зрителям якобы спустя много лет как находку на месте потопления - совершенно разные рисунки. Это видно невооруженным глазом.

Напомним, впервые в истории ученые показали кадры с "Титаника", снятые почти 40 лет назад.

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