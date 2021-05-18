Министерство культуры и информационной политики внесло 6 российских артистов в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
Об этом говорится на сайте Министерства.
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Как пишет Детектор медиа, все работали над пропагандистским фильмом 2021 года производства "Пункт пропуска. Офицерская история", рассказывающая о двух военных, попавших в плен СБУ.
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