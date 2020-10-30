Актрисы сыграют двух домохозяек и лучших подруг Элис и Селин

Оскароносная Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн снова появятся вместе на экране. В 2014 году они исполнили главные роли в фантастической драме Кристофера Нолана "Интерстеллар".

Читайте также"Ведьмы": страшная сказка на Хэллоуин с "милашкой" Энн Хэтэуэй (обзор)Теперь им достались главные роли - роли домохозяек 60-х годов в психологическом триллере "Материнский инстинкт", который снимет бельгийский режиссер Оливье Массе-Депасс, сообщает Deadline.

Актрисы сыграют двух домохозяек и лучших подруг Элис и Селин, живущих по соседству. Они ведут идиллический традиционный образ жизни с ухоженными лужайками, успешными мужьями и сыновьями одного возраста. Их крепкие и благополучные дружеские отношения начнут разрушаться после трагического несчастного случая, который свяжет женщин чувством вины и параноидальным страхом. И тогда начнется психологическая битва воли, когда материнский инстинкт открывает свою темную сторону.

Фильм станет ремейком одноименной бельгийской картины, снятой Массе-Депассом в 2018 году - в оригинальной ленте роли подруг исполнили Верле Батенс и Анн Косенс.

О дате выхода картины не сообщается.

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Автор: УНИАН