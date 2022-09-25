Также создатели сериала назвали дату выхода нового сезона.

Стриминговый сервис Netflix презентовал тизер нового сезона популярного комедийно-драматического сериала "Эмили в Париже".

Известно, что в третьем сезоне сериала появятся уже полюбившиеся герои, среди которых Лили Коллинз, Лукас Браво, Камилла Разат, Эшли Парк, Филиппин Леруа-Болье и Люсьен Лависконт.

Сюжет. Эмили Купер (Лили Коллинз), исполнительный директор по маркетингу из Чикаго, неожиданно получает предложение отправиться в Париж вместо своей начальницы. Эмили принимает предложение и отправляется в командировку в Париж на один год. Очарованная атмосферой французской столицы, Эмили начинает вести Instagram-блог, где рассказывает о своей новой жизни.

На новом месте у героини не всё складывается гладко: языковой барьер, одиночество, снобизм французов по отношению к иностранцам. На протяжении всего сериала Эмили пытается влиться в новый коллектив, проникнуться местной культурой, найти друзей, любовь и курьёзы, в которых она оказывается, а любовь оказывается не такой какая она есть.

Съемки третьего сезона "Эмили в Париже" должны закончиться уже этой осенью, а премьера запланирована на 21 декабря 2022 года.

Напомним, ранее вышел трейлер мультфильма "Странный мир" от студии Disney.

Вас также могут заинтересовать новости: