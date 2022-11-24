Известно, что съемки планируют начать в феврале 2023 года.

Известный актер Джонни Депп появится в шестой части "Пиратов Карибского моря". Ожидается, что пробная съемка пройдет уже в феврале 2023 года. Об этом сообщает издание The Sun.

"Джонни собирается вернуться в роли капитана Джека Воробья, и его съемки должны начаться в начале февраля в совершенно секретном месте в Великобритании. Все находится в начальной стадии, и у проекта, который называется "День на море" (A Day At The Sea), пока нет режиссера", - цитирует издание свои источники.

Почему Депп перестал сниматься в "Пиратах Карибского моря"

Актер лишился роли Джека Воробья в шестой части из-за скандала со своей бывшей супругой Эмбер Херд. Та заявила, что он ее бил и издевался морально. Компания Disney опасалась за репутацию франшизы, поэтому разорвала сотрудничество с Деппом.

Видео дня

В 2022 году весь мир наблюдал за судебными заседаниями по делу Деппа и Херд. Актер через суд оправдал себя и очистил свою репутацию, после чего появились слухи о том, что компания Disney начала вести переговоры о продолжении сотрудничества. За работу в новой части ему предложили около 300 миллионов долларов.

Напомним, как менялся образ Джонни Деппа за время его карьеры.

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