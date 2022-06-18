Всемирно известный актер всегда выглядит бесподобно.

Один из самых успешных и ярких актеров современности - Джонни Депп. Он покорил поклонников всего мира не только своей мастерской игрой, но и невероятной харизмой, привлекательной внешностью, умением себя правильно преподнести. Сегодня УНИАН вспоминает самые запоминающиеся образы Деппа за время его карьеры.

1987

Так выглядел любимец миллионов в начале своей карьеры.

1990

В 1990 году Депп получил главную роль в фильме "Плакса".

1993

В 1993 году Джонни Деппу предложили главную роль в фильме Эмира Кустурицы "Аризонская мечта". Несмотря на то, что эту картину не показали ни в одном из кинотеатров США, во Франции картина имела успех.

1994

С 1994 года карьера Деппа пошла в гору. Именно в этом году он познакомился с французской певицей и актрисой Ванессой Паради. У пары есть двое совместных детей.

2001

В 2001 году Депп снялся также в фильме "Кокаин".

2003

2004

В 2004 году актера номинировали на Оскар за легендарную роль Капитана Джека Воробья в "Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины".

2005

Джонни Депп с Ванессой Паради на церемонии вручения "Оскара" в январе 2005 года. Тогда он был номинирован как лучший актер за роль в "Волшебной стране".

2006

2007

2010

Еще одной ролью, после которой количество фанатов Деппа стремительно выросло, стал фильм "Турист". Там он снялся вместе с голливудской актрисой Анджелиной Джоли. За эту роль его наградили премиями Teen Choice Awards и People’s Choice Awards и номинировали на премию "Золотой глобус".

2014

А вот и Эмбер Херд, его новая любовь. Тогда еще никто и не подозревал, что их ждет такой скандальный бракоразводный процесс - пару считали одной из самых красивых в Голливуде.

2015

2015

Джонни Депп на премьере "Алисы в Зазеркалье" в Лондоне. В картине актер сыграл Безумного Шляпника. Как раз в этот период Эмбер Херд заявила о том, что Депп ее избивал.

2019

2020

2021

2022

Весной 2022 года весь мир начал пристально следить за судебными разбирательствами Деппа и Эмбер Херд. Пара рассталась еще несколько лет назад, но сейчас Депп через суд решил доказать, что не поднимал руку на свою экс-возлюбленную и оправдать свое имя.

Ведь после обвинений в насилии от сотрудничества с актером отказались многие всемирно известные компании. Одним из самых обсуждаемых моментов стало признание Эмбер Хёрд в том, что актриса испачкала кровать бывшего мужа фекалиями после его заявления о намерениях развестись.

Напомним, Джонни Депп закатил вечеринку за $300 тысяч в честь победы в суде над Эмбер Херд.

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