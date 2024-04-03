Лента выйдет на экраны уже в октябре.

В 2022 году создатели фильма "Джокер" рассказывали о начале работы над продолжением ленты. А уже сегодня, 3 апреля, появился первый постер и музыкальное превью готового фильма, который выйдет на экраны в этом году.

Вторая часть фильма будет называться "Джокер: Folie à Deux" (Безумие на двоих). Хоакин Феникс снова сыграет свою главную роль, а вместе с ним появится в ленте Леди Гага. Она сменит актрису Марго Робби, которая играла персонажа Харли Квинн.

В коротком ролике, опубликованном на официальном TikTok-аккаунте фильма, впервые можно увидеть официальный постер и услышать голос Леди Гаги. В музыкальном сопровождении она шепотом произносит слова на английском, которые переводятся так: "Ты можешь делать все, что хочешь. Ты шутник".

Кстати, ранее Марго Робби рассказывала, что с нетерпением ждет выхода новой части с участием Леди Гаги.

"Она будет потрясающей, я уже хочу это увидеть. Я счастлива, потому что я с самого начала говорила, что все, чего я хочу, это чтобы Харли Квинн была одной из тех персонажей, который постоянно переходит от одного замечательного актера к другому. Для меня большая честь заложить достаточно прочный фундамент для Харли. Теперь ее могут играть другие актрисы, и я думаю, что Леди Гага продемонстрирует в этой роли нечто невероятное", - прокомментировала Марго изданию Variety.

Сама Леди Гага также сделала пост в Instagram и отметила, что мир - это сцена, а трейлер фильма следует ждать 9 апреля.

О чем фильм "Джокер"

Первая часть "Джокера" от режиссера Тодда Филлипса вышла в 2019 году. В ней рассказывается о психическом расстройстве комика Артура Флека, который живет с больной матерью Пенни. Работая клоуном в небольшом агентстве, он мечтает о большой карьере стендап-комика. Однако везде сталкивается с жестокостью и неудачами.

Кстати, позже главный актер ленты Хоакин Феникс получил "Оскар" за лучшую мужскую роль, а фильм собрал в прокате более 1 миллиарда долларов.

О второй части "Джокера" мало что известно. Фильм называют драмой, события которой развиваются в психиатрической больнице Аркхэм и вокруг нее.

Напомним, ранее стало известно, что Хоакин Феникс сыграет Наполеона в историческом байопике Ридли Скотта.

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