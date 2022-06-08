Сценарий к фильму под рабочим названием Joker: Folie à Deux уже готов.

Режиссер Тодд Филлипс лаконично сообщил, что вторая часть психологического триллера "Джокер" (Joker) с Хоакином Фениксом находится в разработке.

В своем Instagram режиссер опубликовад два фото, подтверждающие это.

Так, на первом фото опубликована обложка сценария фильма, который Филлипс написал совместно со Скоттом Сильвером, где видно его рабочее название Joker: Folie à Deux, что переводится как "Джокер: Безумие на двоих". Каких-либо других подробностей о сюжете фильма не раскрывается, однако часть фанатов и обозревателей уже предположили исходя из названия, что речь может пойти об отношениях Джокера с Харли Квин.

На втором фото запечатлен, собственно, сам Хоакин Феникс, изучающий сценарий.

Отметим, психологический триллер "Джокер" от режиссера Тодда Филлипса по сценарию, написанному им совместно со Скоттом Сильвером, вышел в прокат 2019 году и не имел ничего общемо с какими-либо другими проектами в рамках киновселенной по комиксам DC, будучи больше похожим на реалистичную историю упадка, чем на супергеройский фильм.

Фильм сосредоточился на трагической предыстории суперзлодея Джокера, одного из ключевых антагонистов Бэтмена. В фильме он показан как комик-неудачник по имени Артур Флек, который живет со своей больной матерью Пенни в депрессивном Готем-Сити. Он работает клоуном в небольшом агентстве развлечений, но мечтает о карьере стендап-комика и признании, однако везде сталкивается с жестокостью и отторжением. Все это в конечном итоге порождает Джокера.

Фильм собрал в прокате более 1 миллиарда долларов, получил противоречивые отзывы критиков и признание среди зрителей. Также "Джокер" был номинирован на многие награды, включая "Оскар" в одиннадцати номинациях, в двух из которых одержал победы: Хоакин Феникс удостоился премии "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль", а композитор фильма Хильдур Гуднадоуттир получила статуэтку в категории "Лучшая музыка к фильму". Также Феникс получил "Золотой глобус", премию BAFTA и премию Гильдии киноактеров США.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Хоакин Феникс сыграет Наполеона в историческом байопике Ридли Скотта.

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