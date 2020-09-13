Оскароносному актеру предлагают контракт на 50 миллионов долларов.

Студия Warner Bros. ведет с актером Хоакином Фениксом переговоры касательно создания двух сиквелов феноменально успешной драмы «Джокер».

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Как сообщает Mirror ссылаясь на источники, компания хочет подписать с Фениксом контракт на 50 миллионов долларов.

Со ссылкой на инсайдера отмечается, что Феникс изначально считал «Джокера» отдельным фильмом, но сейчас изменил свое мнение и готов вернуться к этой роли.

Сейчас в Warner Bros. рассматривают планы по съемке двух фильмов о Джокере в ближайшие 4 года. Режиссером обеих картин должен будет выступить Тодд Филлипс, который работал над первой частью.

«Джокер»: история успеха

Психологический триллер «Джокер», основанный на истории одноименного персонажа комиксов DC, вышел на экраны в октябре прошлого года и стал самым прибыльным в истории фильмом с рейтингом R.

Фильм завоевал главный приз Венецианского кинофестиваля, а Хоакин Феникс получил премию «Оскар» как лучший актер.

При этом, в США фильм спровоцировал скандал: картину обвиняли в романтизации насилия и неправильной презентации людей с психическими заболеваниями.

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Автор: Дмитрий Захаров