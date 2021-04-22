Актер также признался, что с большим уважением относится к создателям "Форсажей".

Джейсон Стейтем попросил вернуть его персонажа Декарда Шоу во франшизу "Форсаж".

Слова Стейтема приводит издание Entertainment Weekly.

Таким образом актер отреагировал на продемонстрированное в новом трейлере девятой серии возвращение другого популярного героя - Хана.

"Им лучше вернуть меня обратно, потому что мне нужно потушить этот огонь. Если у него и есть какие-то счеты, то только со мной", - отметил он.

Актер также признался, что с большим уважением относится к создателям "Форсажей".

"Я игрок. И я люблю Джастина Лина, он великий режиссер. Очень жаль, что, когда я присоединился к франшизе несколько лет назад, он занимался чем-то еще, и все, что я сделал с Джастином, было небольшим эпизодом в конце. Мне нужно сняться в его фильме. И я хотел бы увидеть всю команду, Вина Дизеля и всех остальных, все они замечательные люди. Я испытываю к ним большую привязанность", - добавил Стейтем.

Форсаж 9: что известно

В фильме "Форсаж 9", который заявлен в прокат на конец мая 2021 года, Стейтем участия не принимал. Он появлялся в спин-оффе под названием "Форсаж: Хоббс и Шоу", вышедшем в 2019 году.

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Автор: Олег Давыгора