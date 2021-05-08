В шоу остались три участницы - Аня, Розали и Даша.

Экс-участница шоу «Холостяк-11» Джессика прокомментировала неожиданный вылет из проекта.

Читайте такжеУчастница "Холостяка" рассказала об отношениях с экс-супругом Андреем БогданомСвоими размышлениями она поделилась в Instagram. «Не каждая сказка заканчивается happy end», - коротко написала Джессика.

Раннее в stories она отметила: «хочется много чего сказать, но не сегодня».

«Финал нашей истории был для меня неожиданным», - сетует экс-фаворитка Михаила Заливако.

Как «холостяк» прокомментировал решение выгнать Джессику из шоу

В 10 выпуске проекта "Холостяк-11" его покинула Джессика. "У нас с тобой особенная история... Но я увидел, что твоё прошлое не дает развиваться твоему настоящему и будущему", - сказал ей Михаил.

"Она все воспринимает с недоверием, пытается держать дистанцию", - прокомментировал "холостяк" вылет девушки с проекта.

В шоу остались три участницы - Аня, Розали и Даша.

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Автор: Ольга Робейко