Фильм о поисках себя, переоценке ценностей и значении родственных связей на фоне российско-украинской войны выйдет на экраны 24 апреля 2025 года.

Кинокомпания FILM.UA Group представила трейлер польско-украинского роуд-муви "Две сестры" (Two Sisters). Одновременно стала дата выхода ленты в украинский прокат – 24 апреля 2025 года.

В центре сюжета фильма – сводные сестры Яшмина и Малгожата, которые отправляются из Польши в Украину на поиски своего отца, волонтера, раненого на линии фронта. Испытание путешествием по незнакомой стране, охваченной войной, побуждает сестер переоценить свои взгляды, впервые сблизиться и найти ответы на важные вопросы.

Режиссером ленты выступил известный польский режиссер Лукаш Карвовски, а главные роли исполнили польские актрисы Каролина Жепа и Диана Замойска. С украинской стороны в фильме приняли участие такие известные актеры, как Ирма Витовская, Виталина Библив, Марина Кошкина, Михаил Жонин, Роб Фельдман, Елена Курта и Слава Бабенков.

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Также в ленте сыграл Александр Рудинский, который исполнил главную роль в короткометражке "Камень, бумага, ножницы", в этом году победившей в номинации "Лучший британский короткометражный фильм" кинопремии BAFTA. В "Двух сестрах" его персонаж Саша, который неожиданно приходит на помощь главным героиням и остается в их истории, вызвал много восторженных отзывов у первых зрителей.

Съемки фильма проводились в Киеве и области (Бородянке, Буче, Погребах, Дмитровке и Белогородке), а также в Чернигове и Харькове. "Две сестры" стал одним из первых фильмов, созданных в Украине уже после начала полномасштабного вторжения России, и столкнулся со всеми проблемами и ограничениями военного времени.

Для создания эффекта погружения режиссер много снимал обычных людей, которые просто попадали в кадр в местах съемок – люди на автовокзале, работники сервиса, соседи, просто прохожие. Если Лукаш Карвовски считал, что они могут дополнить историю, то их приглашали к съемкам в фильме – за все время получил лишь один или два отказа.

Лента имеет не только сильную драматическую линию, но и приправлена неожиданным и понятным юмором, а динамичная манера съемки будет передавать дух путешествия и быстротечность событий, обещают ее создатели.

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