Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов-супергероев

Предполагается, что проектом заинтересована платформа Netflix.

Эмили Блант и Дуэйн «Скала» Джонсон сыграют супергероев в экранизации комикса Ball And Chain.

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Об этом сообщает Deadline. Отмечается, что сценарий к фильму напишет Эмили В. Гордон, известная по фильму «Любовь — болезнь» а продюсером выступит Кевин Мишер.

Предполагается, что проектом заинтересована платформа Netflix, но официальной информации пока нет.

Серия комиксов Ball And Chain вышла в 1999 году. Сюжет посвящен проблемной супружеской паре, которая обрела сверхспособности от метеорита из космоса. Вскоре они сталкиваются с необходимостью воссоединиться, поскольку их новые способности работают только тогда, когда супруги вместе.

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант уже работали вместе в приключенческом фильме «Круиз по джунглям».