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Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон вышла в свет без белья (фото)

09:43, 22 января 2020
Звезды
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Дженнифер Энистон / REUTERS

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Одной из самых обсуждаемых знаменитостей вечера стала Дженнифер Энистон. Снимок в образе с мероприятия звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Актриса впечатлила всех, представ в элегантном белом шелковом платье, подчеркнувшем достоинства ее фигуры. При этом Энистон была без бюстгальтера, "засветив" соски под тонкой тканью платья.

Ранее Дженнифер Энистон показала снимок с Фиби и Моникой из "Друзей" через 15 лет после окончания сериала.

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Теги: #фото#Дженнифер Энистон