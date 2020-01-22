Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон вышла в свет без белья (фото)
09:43, 22 января 2020Звезды
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Актриса впечатлила всех, представ в элегантном белом шелковом платье.
Дженнифер Энистон / REUTERS
На днях сливки Голливуда собрались на церемонии вручения премии SAG Awards 2020.
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Одной из самых обсуждаемых знаменитостей вечера стала Дженнифер Энистон. Снимок в образе с мероприятия звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Актриса впечатлила всех, представ в элегантном белом шелковом платье, подчеркнувшем достоинства ее фигуры. При этом Энистон была без бюстгальтера, "засветив" соски под тонкой тканью платья.
Ранее Дженнифер Энистон показала снимок с Фиби и Моникой из "Друзей" через 15 лет после окончания сериала.
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