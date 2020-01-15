50-летний Чендлер из "Друзей" закрутил роман с девушкой на 22 года младше (фото)

Его девушкой стала 28-летняя Молли Хервиц, которая тоже связана с киноиндустрией.

50-летний актер Меттью Перри, он же Чендлер из "Друзей", закрутил роман с девушкой на 22 года младше себя.

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По сообщениям Us Weekly, у голливудского актера и кумира 90-х Меттью Пэрри появилась новая дама сердца. Ею стала 28-летняя Молли Хервиц, которая тоже связана с киноиндустрией - она ищет актеров и новые таланты. Впервые они были замечены вместе в конце декабря у одного из ресторанов в Западном Голливуде, но тогда СМИ не смогли опознать девушку.

Как рассказывает инсайдер, знакомый с Молли, "она встречается с ним не ради славы, но ей нравится то внимание, которое из-за этого романа ей оказывают таблоиды".

Также источник добавил, что все ее предыдущие пассии тоже так или иначе имели отношение к Голливуду. Журналисты узнали, что Мэттью и Молли встречаются уже несколько месяцев и вместе отпраздновали последнее Рождество в коттедже общих друзей.