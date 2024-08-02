Второму сезону быть: телеканал ТЕТ снимает продолжение комедийного сериала 'Успеть до 30'

Для всех, кто по седьмому кругу пересмотрел первый сезон сериала "Успеть до 30". Телеканал ТЕТ продлил нашумевшую комедию на второй сезон и уже осенью покажет новые приключения четверки главных героев. Дарья Петрожицкая, Анна Кошмал, Анастасия Остреинова и Дмитрий Вивчарюк - весь звездный каст снова вместе, чтобы создать лучший комедийный сериал будущей осени.

В новом сезоне главные герои остаются верными своей цели - успеть воплотить в жизнь самые заветные мечты до того, как им исполнится 30 лет. Ира из ювелирного салона, которую сыграла Дарья Петрожицкая, наконец встретит достойных претендентов на свое сердце, но будет колебаться, кто из них "тот самый", достойный ее "да".

Анна Кошмал и ее персонаж Саша, которая бросила карьеру ради авантюрных поступков и развлечений, попытается найти свое истинное призвание и дело всей жизни.

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Героиня Анастасии Остреиновой Люба и дальше будет вдохновенно покорять столицу, чтобы заработать денег и восстановить родительское кафе. В погоне за капиталом ей даже придется начать собственный бизнес в Киеве. Как ни странно, поддерживать Любу на этом пути будет не кто иной, как Фима. Одноклассник Иры и легкомысленный весельчак, который открыл девушкам дверь своей квартиры. Сыграл его Дмитрий Вивчарюк - актер театра и кино, а также волонтер.

В первый съемочный день Дмитрий Вивчарюк вместе с Дарьей Петрожицкой запустил благотворительную инициативу, с которой каждый, кто задонатит от тысячи гривен на его сбор, сможет попасть на съемочную площадку второго сезона "Успеть до 30". Пообщаться с актерами, познакомиться с командой, проникнуться атмосферой и воочию увидеть, как создаются украинские сериальные шедевры. Все собранные средства актер передаст на РЭБы, старлинки, дроны и генераторы для нескольких батальонов и бригад.

Влюблены в наших актеров с открытыми сердцами и их ярких персонажей с амбициозными мечтами. А еще больше - в безумный челлендж до 30. Набираемся терпения и ждем премьеру второго сезона комедийного сериала "Успеть до 30" уже этой осенью на ТЕТ.

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