Фильм станет доступен на Prime Video 21 марта 2024 года.

Стриминовый сервис Prime Video выпустил первый трейлер боевика "Дом у дороги" (Road House) с Джейком Джилленхолом в главной роли.

Фильм является римейком одноименного боевика 1989 года с Патриком Суэйзи в главной роли. В центре сюжета – бывший боец UFC Джеймс Далтон, который переживает не лучшие времена. От безысходности он соглашается на работу вышибалой в придорожном клубе во Флорида-Кис. Однако вскоре становится ясно, что здесь все не так просто: ему придется не только утихомиривать буйных посетителей, но и противостоять банде рекетиров, терроризирующих местный бизнес.

Помимо Джейка Джилленхола ("Донни Дарко", "Горбатая гора", "Пленницы", "Человек-паук: Вдали от дома") в фильме сыграли Даниэла Мелшиор ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Форсаж 10"), Билли Магнуссен ("Игра на понижение", "Шпионский мост", "Не время умирать") и знаменитый боец UFC Конор Макгрегор. Последнему досталась роль одного из антагонистов, с которым главному герою придется вступить в несколько зубодробильных схваток.

Режиссером фильма выступил Даг Лайман, который в свое время снял такие хиты, как "Идентификация Борна", "Мистер и миссис Смит", "Грань будущего" и "Сделано в Америке".

Фильм станет доступен на Prime Video 21 марта 2024 года.

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