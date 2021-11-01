Рассказать эту историю Гая Ричи вдохновили разговоры с настоящими солдатами и переводчиками, которые рискуют своей жизнью, чтобы помочь друг другу.

Известный британский режиссер Гай Ричи снимет боевик "Переводчик" (The Interpreter) о войне в Афганистане.

Как сообщает Deadline, главную роль в фильме сыграет Джейк Джилленхол.

Джилленхол будет играть сержанта Джона Кинли, который исследовал регион в Афганистане вместе с переводчиком по имени Ахмед. Когда их отряд попал в засаду во время патрулирования, Кинли и Ахмед остались единственными выжившими. Преследуемые вражескими бойцами, Ахмед рискуя собственной жизнью помогает раненому Кинли добраться до безопасного места. Вернувшись в США, Кинли узнает, что Ахмеда и его семью несмотря на обещания, не пустили в Америку. Поэтому Кинли решил защитить своего друга и вернуть ему долг, и возвратившись в зону боевых действий, чтобы помочь Ахмеду и его семью, пока до них не добрались боевики.

Читайте такжеВ четвертой части "Неудержимых" снимутся Меган Фокс и 50 Cent

Рассказать эту историю Гая Ричи вдохновили разговоры с настоящими солдатами и переводчиками, которые рискуют своей жизнью, чтобы помочь друг другу.

Сценарий нового фильма Гаю Ричи помогали написать Айван Эткинсон (работавший над фиьмом "Джентльмены") и Марн Дэвис ("Гнев человеческий").

Съемки "Переводчика" начнутся 10 января 2022 года в Испании, но дата выхода фильма пока не известна.

Как уже сообщал УНИАН, ранее в этом году на украинские киноэкраны вышел двенадцатый полнометражный фильм Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом в главной роли - экшн-триллер "Гнев человеческий".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий