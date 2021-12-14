До финала шоу остается менее недели.

Организаторы детского Евровидения 2021 объявили порядок выступлений конкурсантов.

Список опубликован в Instagram-аккаунте шоу.

В воскресенье, 19 декабря, в Париже состоится финал детского Евровидения 2021. Конкурсанты и конкурсантки из 19 стран (включая Украину) представят свои песни в концертном зале La Seine Musicale, который располагается на острове Сегин на реке Сена.

Украина будет представлена на песенном конкурсе 14-летней Еленой Усенко из Белой Церкви (Киевская область).

Согласно порядку выступлений, Усенко будет выступать под номером 12.

Конкурентами украинки будут исполнители из Германии, Грузии, Польши, Мальты, Италии, Болгарии, России, Ирландии, Армении, Казахстана, Албании, Франции, Азербайджана, Нидерландов, Испании, Сербии, Северной Македонии и Португалии.

Как сообщили на странице Евровидения в Украине, путешествие украинки в Париж уже началось.

Напомним, Елена Усенко учится вокалу в Katapulta art music school. Она участвовала в Национальном отборе в прошлом году, однако тогда проиграла Александру Балабанову.

24 октября она победила на национальном отборе с песней "Важіль". Исполнительница уверенно обошла 10 соперников и соперниц, получив наивысший балл как от жюри, так и от зрителей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Анастасия Печенюк