В воскресенье, 29 ноября, в Варшаве в режиме онлайн прошло детское Евровидение 2020. Песни участников шоу проигрывали в записи.
Кто победил в детском Евровидении 2020
Международный песенный конкурс детское Евровидение 2020 выиграла певица из Франции Валентина. Она исполнила песню J'imagine ("Я представляю себе").
Our brilliant #JESC2020 winner! 🏆— Junior Eurovision (@EurovisionJr) November 29, 2020
Valentina - 'J'imagine' 🇫🇷#MoveTheWorld | #Eurovisionpic.twitter.com/1e5KWtWB2E
На втором месте оказалась представительница Казахстана Каракат Башанова, а на третьем – представительница Испании Солеа.
Кто выступил на детском Евровидении 2020 от Украины
Украину представил Александр Балабанов, он выступил под номером 11 с песней "Відкривай". Балабанов занял 7 место.
Кто такой Александр Балабанов
Балабанов родился в Донецке. Увлекается вокалом с раннего детства. В 8 лет с родителями переехал в Киев, поступил в школу искусств на музыкальное отделение.
Свободно владеет английским языком, изучает немецкий и турецкий. Александр — победитель и лауреат множества вокальных конкурсов и фестивалей.
Где можно было посмотреть детское Евровидение2020
Транслировал прямой эфир на языке оригинала официальный YouTube-канал конкурса Junior Eurovision Song Contest.
В украинском переводе шоу можно было посмотреть на канале UA:Перший. Начало конкурса - 29 ноября в 18:00.
Какие страны принимают участие в детском Евровидении 2020
Зрители услышали 12 песен в этом году на детском песенном конкурсе. Участники выступили в таком порядке:
- Susan (Германия)
- Karakat Bashanova (Казахстан)
- Unity (Нидерланды)
- Petar Aničić (Сербия)
- Arina Pehtereva (Беларусь)
- Ala Tracz (Польша)
- Sandra Gadelia (Грузия)
- Chanel Monseigneur (Мальта)
- Sofia Feskova (Россия)
- Soleá (Испания)
- Oleksandr Balabanov (Украина)
- Valentina (Франция).
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