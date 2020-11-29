Детский песенный конкурс стартовал в 18:00.

В воскресенье, 29 ноября, в Варшаве в режиме онлайн прошло детское Евровидение 2020. Песни участников шоу проигрывали в записи.

Кто победил в детском Евровидении 2020

Международный песенный конкурс детское Евровидение 2020 выиграла певица из Франции Валентина. Она исполнила песню J'imagine ("Я представляю себе").

На втором месте оказалась представительница Казахстана Каракат Башанова, а на третьем – представительница Испании Солеа.

Кто выступил на детском Евровидении 2020 от Украины

Украину представил Александр Балабанов, он выступил под номером 11 с песней "Відкривай". Балабанов занял 7 место.

Кто такой Александр Балабанов

Балабанов родился в Донецке. Увлекается вокалом с раннего детства. В 8 лет с родителями переехал в Киев, поступил в школу искусств на музыкальное отделение.

Свободно владеет английским языком, изучает немецкий и турецкий. Александр — победитель и лауреат множества вокальных конкурсов и фестивалей.

Где можно было посмотреть детское Евровидение2020

Транслировал прямой эфир на языке оригинала официальный YouTube-канал конкурса Junior Eurovision Song Contest.

В украинском переводе шоу можно было посмотреть на канале UA:Перший. Начало конкурса - 29 ноября в 18:00.

Какие страны принимают участие в детском Евровидении 2020

Зрители услышали 12 песен в этом году на детском песенном конкурсе. Участники выступили в таком порядке:

Susan (Германия) Karakat Bashanova (Казахстан) Unity (Нидерланды) Petar Aničić (Сербия) Arina Pehtereva (Беларусь) Ala Tracz (Польша) Sandra Gadelia (Грузия) Chanel Monseigneur (Мальта) Sofia Feskova (Россия) Soleá (Испания) Oleksandr Balabanov (Украина) Valentina (Франция).

Читайте на УНИАН интервью с участником детского Евровидения 2020 от Украины Александром Балабановым

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Автор: Ольга Робейко