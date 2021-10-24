В декабре 14-летняя Елена Усенко из Белой Церкви отправится в Париж, где будет защищать честь страны в финале песенного конкурса.

Украина будет представлена на песенном конкурсе детское Евровидение 2021 14-летней Еленой Усенко из Белой Церкви.

Об этом сообщила пресс-служба национального отбора.

Усенко с песней "Важіль" победила в отборе, который 24 октября транслировал общественный телерадиовещатель "Общественное". Юная артистка уверенно обошла 10 остальных соперников и соперниц, получив самый высокий балл как от жюри, так и от зрителей:

Профессиональное жюри состояло из представительницы Украины на Евровидении 2010 ALYOSHA, телеведущего и продюсера Игоря Кондратюка, музыковеда Любы Морозовой, музыкального журналиста Игоря Панасова и представителя Украины на детском Евровидении 2020 Александра Балабанова.

Читайте также"Евровидение-2022": стало известно, какие страны примут участие в музыкальном конкурсеТеперь Лена Усенко отправится в Париж, где 19 декабря состоится финал детского песенного конкурса.

Девушка обучается вокалу в Katapulta art music school и участвовала в Национальном отборе в прошлом году, однако тогда проиграла Александу Балабанову.

Как уже сообщал УНИАН, в прошлом году международный песенный конкурс детское Евровидение выиграла певица из Франции Валентина с песней J'imagine.

Автор: Станислав Кожемякин