Криминальная комедия "Дать дуба в округе Юба" в кинотеатрах Украины с 11 марта 2021 года.

С 11 марта 2021 года в украинских кинотеатрах появится новая криминальная комедия от режиссера "Прислуги" и "Девушки в поезде" Тейта Тейлора - "Дать дуба в округе Юба", главную роль в которой исполнила обладательница премии "Оскар" Эллисон Дженни в большой компании опытных комедийных и драматических актеров. Чего только стоит Мила Кунис, которая сама признается, что сыграла свою самую циничную роль, как и положено делать в черной комедии вроде произведений братьев Коэн.

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Перед украинской премьерой мы решили вместе с "Вольга Украина" разобраться в хитросплетениях создания нового фильма, который отличается не только оригинальным названием, но и нетривиальным сюжетом. А в продюсерском кресле фильма, вдохновившись неординарным сценарием, оказался Джейк Джилленхол.

О сюжете

Добро пожаловать в тихий городок на юге США в округе Юба, типичное место из одноэтажной Америки, где все только на первый взгляд хорошо. Здесь живет Сью Баттонс - домохозяйка, чья дочь выросла, муж постоянно на работе, как и сестра. Она работает несколько часов в день, а в остальное время ее лучший друг - телевизор. Сью настолько неприметная и неуверенная в себе, что ее не замечают даже сотрудники супермаркета. И вот однажды, в очень неудачный момент, к Сью наведывается сестра Нэнси - местный телерепортер с очень большими амбициями. В доме - бардак, мужа сестры, Карла, нигде нет. Поэтому Сью на ходу говорит:"Карл пропал, его похитили". На что Нэнси отвечает: "Да кому нужен Карл?". Ох, оказывается, что Карл Баттонс нужен очень многим. Вместо того, чтобы идти в полицию - героини тут же берутся снимать репортаж об исчезновении тихого местного банкира. И после этого в Юбе наступают жаркие времена, ведь вовлечены в историю буквально все: полиция, мафия, медиа, и конечно же, озадаченные родственники и неравнодушные местные жители.

Кастинг

Роль тихой и незаметной Сью Баттонс, которая оказывается в центре невероятной заварушки, сыграла очень яркая в жизни Эллисон Дженни - обладательница премии "Оскар" за фильм "Я, Тоня", а также семи премий "Эмми" за свою выдающуюся работу на американском телевидении. Дженни, которая много лет дружила с режиссером Тейтом Тейлором (и играла в семи его фильмах, в том числе в прославленной "Прислуге"), не скрывает в своих интервью, что сыграла бы любую роль в его фильме, а уже такую необычную - так стопроцентно.

Роль слишком амбициозной сводной младшей сестры Нэнси досталась комедийной суперзвезде Миле Кунис, которая считает главной характеристикой своей героини - невероятный эгоизм: "Нэнси - тот еще фрукт, она непробиваемая эгоистка, которая даже в беде сестры увидит выгоду для себя. Она так отчаянно хочет заполучить сенсацию в свои руки, что мало перед чем остановится".

Дочь мафиози Мину, которой нужно доказать свою необходимость для отцовского бизнеса, неожиданно сыграла другая комедиантка Аквафина, роль ее подручного - звезда шоу "Мир Дикого Запада" Клифтон Коллинс младший. Местную телезвезду Глорию Майклз, которая изо всех сил планирует "отобрать историю" у Нэнси - Джульетт Льюис, которая, по мнению критиков, сыграла свою лучшую роль за последние годы.

Во всем этом хаосе пытается разобраться местный детектив полиции Харрис в исполнении Реджины Холл ("Думай как мужчина", "Улетные девочки") - рассудительная, адекватная, компетентная женщина. Но вот выдержит ли она натиск безумия, который упадет ей на голову?

Кроме того, в фильме появятся стендап комедиантка Ванда Сайкс, легендарная актриса Эллен Баркин, Мэттью Модайн в роли того самого Карла Баттонса, Джимми Симпсон сыграл его непутевого брата, Самира Вайли предстала в образе беременной невесты брата, также в фильме сыграли Бриджетт Эверетт и Крис Ловелл.

Создание фильма

Сценарий дебютантки Аманды Идоко произвел большое впечатление на Тейта Тейлора, который вместе со своей компанией и продюсерским лейблом голливудской звезды Джейка Джилленхола купили права на создание фильма осенью 2018 года. Тогда же стало известно, что к фильму присоединилась Эллисон Дженни. В течение весны 2019 года Мила Кунис, Аквафин и другие будущие звезды комедии присоединились к "Дать дуба в округе Юба".

Создатели отмечают уникальность стиля Аманды Идоко, а Тейт Тейлор в интервью Entertainment Tonight отметил: "Аманда написала уникальный текст - он очень смешной, довольно циничный и задает вопрос по очень важным темам: зависимость медиа от сенсаций и наша зависимость от шок-контента, сильное желание стать известным, прыгнуть выше головы, задействовать себя в чем-то, кроме серых будней. И при этом фильм просто-напросто смешной. Это невероятный сценарий, в котором неожиданная концовка, поэтому мы не могли себе позволить впустить его".

Съемки фильма были закончены к концу лета 2019 года в штате Джорджия и изначально премьера планировалась в первой половине 2020, но и здесь пандемия внесла свои коррективы. В итоге, во всем мире невероятные приключения Сью Баттонс и компании появятся на экранах только сейчас.

Криминальная комедия "Дать дуба в округе Юба" в кинотеатрах Украины с 11 марта 2021 года.

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Автор: УНИАН