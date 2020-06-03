"Другой человек": в сети показали фото победительницы "Холостяка 10" до пластики

Судя по снимкам, Даша значительно увеличила себе губы.

Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова не скрывала того, что к участию в проекте активно готовилась, в частности совершенствуя свою внешность.

Но вопрос, как же выглядела участница до проекта, не покидал зрителей шоу. И настойчивым поклонникам проекта удалось найти в Instagram девушки ее снимки юных лет, на которых она демонстрирует свою естественную красоту, пишет ТСН.

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Судя по снимкам, Даша увеличила себе губы, о чем она сама заявляла в проекте. Участница отметила, что ценит естественную красоту, но ей очень нравятся пухлые губы.

Однако большинство зрителей все же считали увеличенные губы Ульяновой слишком большими, отмечая, что они только портят ее красоту.

"Ого такая красивая без надувных губ", "Как красиво со своими", "Прекрасная природная красота!", "Вообще другой человек", - написали ей.

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