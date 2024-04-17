"Любовь, ложь и кровопролитие", "Манкимен" и "Мятежная луна 2": главные кинопремьеры недели

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок этой недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

На этой неделе в украинских кинотеатрах выйдут остросюжетный романтический триллер "Любовь, ложь и кровопролитие" с Кристен Стюарт, брутальный режиссерский дебют Дева Пателя "Манкимен", фильм ужасов "Эбигейл" о девочке-вампире от создателей обновленной франшизы "Крик", высоко оцененная критиками датская историческая драма "Земля короля" с Мадсом Миккельсеном, французская историческая драма "На острие клинка" и мультфильм "Пушистые супергерои".

Тем временем, онлайн на Netflix можно будет посмотреть вторую часть космической саги Зака Снайдера "Мятежная луна". Судя по первым отзывам, она понравилась публике больше, чем первая часть.

Кроме того, в столичном кинотеатре "Жовтень" пройдет квир-кинофестиваль SUNNY BUNNY, который порадует киноманов сразу несколькими интересными премьерами.

Обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Любовь, ложь и кровопролитие

Love Lies Bleeding (США, Великобритания, 2024, триллер/мелодрама/криминал)

В центре сюжета фильма – нелюдимая менеджер тренажерного зала Лу, сближающаяся с амбициозной бодибилдершей Джеки, которая в погоне за своей мечтой направляется в Вегас. Их страсть выливается в опасное приключение, которое затянет их обоих в сети преступных связей.

Главную роль в фильме исполнила звезда "Сумерек", номинантка на "Оскар" и "Золотой глобус" за роль в фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" Кристен Стюарт. Ее партнершей на экране стала Кэти М. О'Брайен – звезда нашумевших проектов Disney "Человек-муравей и Оса: Квантомания" и "Мандалорец". Образ главного антагониста воплотил четырехкратный номинант на "Оскар" Эд Харрис ("Мир Дикого Запада", "Шоу Трумэна"). Также в фильме сыграли Дженна Мэлоун ("Голодные игры"), Дэйв Франко ("Иллюзия обмана", "Дневная смена") и Анна Барышникова ("Манчестер у моря").

Режиссером фильма выступила Роуз Гласс, чей полнометражный дебют, хоррор "Святая Мод" был номинирован на премию BAFTA как лучший британский фильм года и лучший дебют. Музыку написал Клинт Мэнселл, автор саундтреков к фильмам "Призрак в броне", "Черный лебедь" и "Реквием по мечте".

Мировая премьера фильма состоялась в этом году на главном фестивале независимого кино в США "Сандэнс". Также картина была показана на Берлинском международном кинофестивале 2024 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 94% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированные свежесть" и 82% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 76 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 6 из 10 баллов ("смешанные или средние отзывы").

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Манкимен

Monkey Man (США, Канада, Индия, Сингапур, 2024, триллер/боевик/криминал)

В центре сюжета фильма – молодой человек с криминальным прошлым, который пытается приспособиться к жизни после тюрьмы. Зарабатывая на существование боями без правил, где он должен поддаваться более популярным бойцам, мужчина понимает, что мир прогнил из-за корпоративной жадности и размывания духовных ценностей. Будучи жертвой безнаказанности власти и полиции, он надевает маску Ханумана – обезьяноподобного божества, которое является символом страха и наказания для преступников. Он объявляет войну коррупции и ее лидерам, которые когда-то убили его мать.

Фильм является режиссерским дебютом номинанта на премию "Оскар", британского актера Дева Пателя ("Миллионер из трущоб", "Робот Чаппи", "Лев", "Легенда о Зеленом рыцаре").

Главную роль в фильме исполнил сам Дев Патель, прошедший тот же курс тренировок, что и Киану Ривз при подготовке к "Джону Уику". Одну из ведущих ролей в блокбастере также сыграл Шарлто Копли ("Район №9", "Малифисента", "Элизиум", "Робот Чаппи").

Впервые фильм был показан зрителям и американской прессе на фестивале SXSW в марте 2024 года.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 89% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 84% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 70 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Интересные факты о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Эбигейл

Abigail (США, 2024, триллер/ужасы)

В центре сюжета фильма – группа преступников, которых нанимают в течение следующих 24 часов присмотреть за 12-летней дочерью влиятельного человека, которую похитили с целью получения выкупа в 50 мильонов долларов. Впрочем, совсем скоро похитители сами становятся добычей, оказавшись запертыми в одном доме с кровожадной балериной-вампиршей, которая выглядит как невинное дитя. Фильм основан на хорроре "Дочь Дракулы" 1936 года из классической серии фильмов ужасов компании Universal о вампирах.

Роль Эбигейл исполнила 14-летняя ирландская звезда Алиша Вейр, которая до этого уже успела сыграть главную роль в фильме "Матильда: Мюзикл" и нескольких успешных театральных постановках.

Также в фильме задействованы Мелисса Баррера (две последние части франшизы "Крик", сериал "Глубокий вдох"), Дэн Стивенс ("Красавица и Чудовище", "Неидеальный мужчина", сериалы "Аббатство Даунтон", "Легион"), Кэтрин Ньютон ("Человек-муравей и Оса: Квантомания"), Кевин Дюранд (сериалы "Затерянные", "Штамм"), Энгус Клауд (сериал "Эйфория"), Джанкарло Эспозито (сериалы "Во все тяжкие", "Мандалорец", "Калейдоскоп") и другие.

Режиссерами фильма выступил творческий дуэт Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта, которые до этого сняли целый ряд успешных хоррор-проектов: два последних фильма франшизы "Крик", "ЗЛО", "Пришествие Дьявола", "Игра в прятки" и другие.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 81% одобрения от критиков. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Земля короля

Bastarden (Германия, Швеция, Дания, Норвегия, 2023, драма/исторический/байопик)

В центре сюжета фильма – отставной солдат Людвиг Кален, прибывающий в 1755 году в бесплодную пустыню Ютландии, чтобы по королевскому приказу покорить дикие земли, добыв для себя богатства и почести. Очень быстро Кален наживает безжалостного врага – местного землевладельца Фредерика де Шинкеля, который считает себя, а не короля, единственным правителем и обладателем этих земель. И он делает все, чтобы не просто выгнать Калена, но и жестоко отомстить. Кален не сдается, а упорно вступает в неравный бой, и теперь рискует не только собственной жизнью, но и дорогими ему людьми.

Главную роль в фильме исполнил датский актер Мадс Миккельсен ("Охота", "Еще по одной", "Доктор Стрэндж", сериал "Ганнибал").

Снял фильм датский режиссер Николай Арсель ("Королевский роман", "Темная башня").

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 2023 года, а позже он был выдвинут на "Оскар" от Дании в категории "Лучший иностранный фильм" – и попал в шортлист из 15 фильмов, однако не дотянул до финального списка номинантов.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 96% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированные свежесть" и 94% от зрителей. В то же время, на Metacritic киноэксперты оценили его в 77 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 6,9 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

На острие клинка

Une affaire d'honneur (Франция, 2023, драма/исторический)

События фильма происходят в Париже 1887 года. Дуэли уже официально запрещены, но все еще остаются регулярной практикой – для многих это единственный способ защитить свою честь. Мастер фехтования Клеман Лаказ тщетно пытается уберечь своего племянника от неравного поединка с более опытным полковником Бершером. Также перед зрителем раскрывается история Мари-Розы Астье де Вальсайр, которая борется за равноправие женщин, пытается показать, что честь – это не только мужское дело.

Режиссером фильма выступил швейцарский актер Венсан Перес ("Индокитай", "Королева Марго", "Ворон: Город ангелов"), для которого это уже не первая работа "по ту сторону камеры" – ранее он снял фильмы "Секрет" и "Одни в Берлине". Также он сыграл одну из ролей в своем новом фильме.

Фильм впервые был показан на международном кинофестивале в Карловых Варах в 2023 году, где получил приз зрительских симпатий.

На данный момени оценка фильма на IMDb составляет 6,7 из 10 баллов.

Пушистые супергерои

Combat Wombat: Back 2 Back (Австралия, 2023, приключения/анимация/семейный)

С тех пор, как вомбат Мэгги впервые надела маску супергероя, преступность в городе практически исчезла. Теперь она постоянно раздает автографы, платит налоги и участвует в различных шоу. Но скучная жизнь не для супергероев. Поэтому, когда злой гений решает захватить город, в котором все стали слишком расслабленными, Мэгги и ее команда супергероев вступает в бой.

Мультфильм является продолжением анимации "Combat Wombat" 2020 года.

На данный момент оценка сиквела на IMDb составляет 5,2 из 10 баллов.

Мятежная луна. Часть 2: Та, что оставляет шрамы

Rebel Moon: The Scargiver (США, 2024, фантастика/приключения/экшн)

Фильм продолжает эпическую историю Коры и остальных воинов, готовых пожертвовать всем в борьбе бок о бок с народом Вельдта для защиты до недавнего времени мирного поселка, ставшего новым домом для тех, чью родину отобрал Материнский Мир. Накануне битвы воинам придется предстать перед истиной, которая кроется в их собственном прошлом, и каждый из них поведает, за что на самом деле борется. Вся мощь Реалма опустится на повстанцев, но в трудный час образуются несокрушимые узы, появятся новые герои и зародятся легенды.

Во второй части к своим ролям вернутся София Бутелла ("Kingsman: Секретная служба", "Стартрек: За пределами Вселенной", "Экстаз"), Чарли Ханнэм ("Король Артур: Легенда меча", "Джентельмены"), Джимон Хонсу ("Кровавый бриллиант", "Король Артур: Легенда меча"), Михаэль Хаусман (сериалы "Игра престолов", "Призраки дома на холме"), Рэй Фишер ("Лига справедливости Зака Снайдера", сериал "Настоящий детектив"), Пе Ду На ("Облачный атлас", сериал "Восьмое чувство"), Стаз Нейр (сериалы "Игра престолов", "Супердевушка"), Эд Скрейн ("Дэдпул", "Алита: Боевой ангел", сериал "Игра престолов"), Фра Фи ("Отверженные", сериал "Соколиный глаз") и другие.

Режиссером, как и в первой части, выступил Зак Снайдер ("Рассвет мертвецов", "Человек из стали", "Лига справедливости", "Армия мертвецов").

Первая часть цикла "Мятежная луна: Дитя Огня" вышла в конце декабря 2023 года. Она стала рекордной по просмотрам, но получила низкие оценки от критиков. Фильм хвалили за мироздание и визуальную составляющую, но критиковали за сюжет, развитие персонажей и вторичность. Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,6 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил лишь 21% одобрения от критиков и 58% от зрителей. Между тем, на Metacritic киноэксперты дали ему 31 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом негативные отзывы"), а широкая аудитория – 5,6 из 10 баллов ("смешанные или средние отзывы").

В то же время, судя по первым отзывам на вторую часть (в ограниченный прокат в США она вышла за неделю до релиза онлайн), продолжение понравилось публике больше – на данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов.

Широкой аудитории фильм станет доступен на Netflix с 19 апреля 2024 года.

Кинофестиваль SUNNY BUNNY 2024

С 19 по 26 апреля 2024 года в столичном кинотеатре "Жовтень" пройдет ЛГБТКИА+ кинофестиваль SUNNY BUNNY ("Солнечный зайчик").

Фильмом открытия мероприятия станет картина Хулио Торреса "Проблемиста", одну из ролей в которой сыграла Тильда Суинтон, а фильмом закрытия – новый фильм режиссера Итана Коэна "Красотки в бегах" с Маргарет Кволли, Джеральдином Вишван, Педро Паскалем и Меттом Деймоном.

В то же время одним из самых громких событий фестиваля станет украинская фестивальная премьера фильма "Все мы чужие", который стал одним из самых больших кинохитов в прошлом году. Режиссером драмы является Эндрю Гейг, а главные роли исполнили такие звезды, как Эндрю Скотт, Пол Мескал, Клэр Фой и Джейми Белл.

В документальной программе состоится национальная премьера фильма "Транс-беглецы" независимого кинорежиссера и ЛГБТКИА+ активистки Жа Бабаевой. Лента рассказывает о том, как трансгендерные активисты и беженцы из Украины пытаются обустроиться в Берлине во время полномасштабной российской агрессии и геноцида в Украине.

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться в нашем отдельном материале.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, и самые интересные сериалы апреля 2024 года – на этой неделе на Hulu стартует криминальная драма "Под мостом" с Райли Кио и Лили Гладстон в главных ролях, а на The Roku Channel выйдут все серии подросткового фэнтези-сериала "Хроники Спайдервика".

Марина Григоренко