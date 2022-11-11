Между титрами фильма "Черная Пантера: Ваканда навсегда" есть одна дополнительная сцена, которую стоит дождаться.

10 ноября 2022 года в украинский прокат вместе со всем миром вышел супергеройский фильм "Черная Пантера: Ваканда навсегда" (Black Panther: Wakanda Forever), являющийся продолжением фильма 2018 года.

Мы не будем раскрывать вам сюжет нового фильма, но дадим ответ на важный вопрос, интересующий фанатов киновселенной Marvel: имеет ли фильм сцены после титров и сколько их? У нас есть две новости: хорошая – в фильме есть дополнительный ролик с намеком на будущие проекты, плохая – сцена лишь одна, хотя чаще всего Marvel добавляет две сцены. В случае с "Черная Пантера: Ваканда навсегда" достаточно дождаться завершения трека Рианны, записанного специально для фильма,посмотреть междутитровую сцену и с чистой совестью покинуть кинозал.

Опять же, мы не будем раскрывать содержание сцены после титров, но заметим, что дождаться ее стоит – она является скорее ностальгической, а также имеет определенные намеки на возможное развитие персонажа Черная Пантера в будущем.

Между тем, председатель Marvel Studios Кевин Фейги в разговоре с западными СМИ на днях предположил, что франшиза "Черная Пантера" может иметь продолжение. "Я возвращаюсь к тому, что сказал, когда мы решили делать "Ваканда навсегда" после потери Чеда (первый исполнитель роли Черной Пантеры Чедвик Боузман неожиданно умер от рака в 2020 году – ред.). Эта мифология, этот ансамбль и эти персонажи заслуживают продолжения и будут продолжаться после того, как мы все уйдем, я надеюсь, и будут продолжаться навсегда в фильмах, как это было в комиксах на протяжении 50 с лишним лет", – заявил он.

В то же время, пока нет никакой конкретики относительно того, будет ли Marvel снимать фильм "Черная Пантера 3". Однако уже известно, что франшиза будет иметь спин-офф – сериал "Железное сердце", в котором речь пойдет о персонаже Рири Уильямс в исполнении Доминик Торн, впервые представленной в фильме "Черная Пантера: Ваканда навсегда". Сериал должен выйти в конце 2023 года на Disney+.

Франшиза "Черная Пантера" от Marvel

Персонаж Черная Пантера впервые появился в комиксах Marvel в 1966 году – это один из первых чернокожих супергероев в американских комиксах, он появился раньше Сокола, Люка Кейджа, Грозы и Блэйда. В разное время сразу несколько персонажей появились в комиксах под этим псевдонимом, однако все они связаны с вымышленной африканской страной Ваканда: сперва это был ее король Т'Чака, затем его сын Т'Чалла, который является наиболее известной Черной Пантерой. В 2009 году стартовал четвертый том комиксов о Черной Пантере, главным героем которого является сестра Т'Чаллы Шури.

На больших экранах в рамках киновселенной Marvel персонаж был впервые представлен в фильме "Первый мститель: Противостояние" в 2016 году, где звание Черной Пантеры перешло от короля Т'Чаки к его сыну Т'Чалле, роль которого исполнил Чедвик Боузман. Позже он появился в фильмах "Черная Пантера" (2018), "Мстители: Война бесконечности" (2018) и "Мстители: Финал" (2019), а также озвучил своего персонажа в мультсериале "Что если...?" (2021).

Также Боузман должен был исполнять главную роль в фильме "Черная Пантера 2", однако в 2020 году актер умер от рака. Студия Marvel решила не отказываться от планов снять вторую часть фильма, но сценарий полностью переписали. При этом студия решила сделать Черной Пантерой нового персонажа, а не приглашать другого актера на роль Т'Чаллы.

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