"Черкассы окажут сопротивление": фильм о непокорном тральщике возвращается на экраны кинотеатров (видео)

Показы “Черкасс”, которые длились всего две недели, были прекращены из-за общенационального карантина.

На киноэкраны Украины возвращается фильм про последний украинский корабль в Крыму “Черкассы”.

Из-за объявленного общенационального карантина в марте, кинотеатры по всей стране вынуждены были закрыться. Соответственно сеансы “Черкасс”, которые длились всего две недели, были прекращены.

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Художественная лента режиссера Тимура Ященко “Черкассы” рассказывает о реальных событиях, которые произошли в 2014 году.

Одноименный морской тральщик заблокировали российские военные в бухте озера Донузлав во время аннексии Крыма. Он три недели оказывал сопротивление врагу и стал единственным из 9 украинских кораблей, не спустивший государственный флаг.

“Черкассы” - важный фильм для нашей кинокомпании MKK Film Service (производителя фильма. - ред), и мы очень благодарны дистрибьютору и кинотеатрам, что имеем возможность продлить прокат. Во время карантина мы каждый день получали обращения где и когда можно посмотреть «Черкассы». И вот наконец имеем дату повторного старта, и надеемся, что как можно больше кинотеатров примут фильм в свой репертуар, потому что сама история, отличная операторская работа Юры Дуная и магическая музыка Антона Байбакова заслуживают больших экранов", - рассказала продюсер фильма Марта Лотиш.

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