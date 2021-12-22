Американская киноакадемия объявила шорт-лист на "Оскар-2022". В каждой категории отобраны по 10-15 фильмов-номинантов, но позже члены киноакадемии отберут только по 5 финалистов. Фильмы, которые уже непосредственно будут претендовать на "Оскар", будут известны 8 февраля 2022 года.

Отметим, украинская драма "Плохие дороги" Наталки Ворожбит попала в лонг-лист премии, но не прошла отбор в шорт-лист. Таким образом в 2022 году этот фильм, увы, не получит награду. 

При этом нашумевший фильм "Дюна" претендует сразу на четыре награды, а фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" - на пять. 

Читайте такжеУкраинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" почти за 200 миллионов выйдет через год (видео)Лучший международный фильм:

  • "Сядь за руль моей машины", Япония
  • "Купе номер 6", Финляндия
  • "Великая свобода", Австрия
  • "Лунана: Як в классной комнате", Бутан
  • "Побег", Дания
  • "Я создан для тебя", Германия
  • "Агнец", Исландия
  • "Герой", Иран
  • "Рука Бога", Италия
  • "Улей", Косово
  • "Молитвы об украденных", Мексика
  • "Худший человек на свете", Норвегия
  • "Plaza Catedral", Панама
  • "Самый лучший босс", Испания
  • "Playground", Бельгия

Лучший документальный фильм:

  • "Ascension"
  • "Attica"
  • "Билли Айлиш: Слегка размытый мир"
  • "Файя Дайи"
  • "The First Wave"
  • "Побег"
  • "На одном дыхании"
  • "Джулия"
  • "Президент"
  • "На пути к исцелению"
  • "Спасательная операция"
  • "Просто, как вода"
  • "Лето Соула"
  • "The Velvet Underground"
  • "Текст в огне"

Лучший саундтрек:

  • "Дюна"
  • "Быть Рикардо"
  • "Кэндимен"
  • "Не смотри наверх"
  • "Энканто"
  • "Французский вестник"
  • "Легенда о Зелёном Рыцаре"
  • "Тем больнее падать"
  • "Король Ричард"
  • "Последняя дуэль"
  • "Не время умирать"
  • "Параллельные матери"
  • "Власть пса"
  • "Спенсер"
  • "Трагедия Макбета"

Лучшие визуальные эффекты:

  • "Черная вдова"
  • "Дюна"
  • "Вечные"
  • "Главный герой"
  • "Охотники за привидениями: Наследники"
  • "Годзилла против Конга"
  • "Матрица: Воскрешение"
  • "Не время умирать"
  • "Шан-Чи и легенда десяти колец"
  • "Человек-паук: Нет пути домой"

Церемония вручения премии Оскар запланирована на 27 марта в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе.

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