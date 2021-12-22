"Плохие дороги" не прошли отбор на номинацию "Лучший международный фильм".

Американская киноакадемия объявила шорт-лист на "Оскар-2022". В каждой категории отобраны по 10-15 фильмов-номинантов, но позже члены киноакадемии отберут только по 5 финалистов. Фильмы, которые уже непосредственно будут претендовать на "Оскар", будут известны 8 февраля 2022 года.

Отметим, украинская драма "Плохие дороги" Наталки Ворожбит попала в лонг-лист премии, но не прошла отбор в шорт-лист. Таким образом в 2022 году этот фильм, увы, не получит награду.

При этом нашумевший фильм "Дюна" претендует сразу на четыре награды, а фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" - на пять.

"Сядь за руль моей машины", Япония

"Купе номер 6", Финляндия

"Великая свобода", Австрия

"Лунана: Як в классной комнате", Бутан

"Побег", Дания

"Я создан для тебя", Германия

"Агнец", Исландия

"Герой", Иран

"Рука Бога", Италия

"Улей", Косово

"Молитвы об украденных", Мексика

"Худший человек на свете", Норвегия

"Plaza Catedral", Панама

"Самый лучший босс", Испания

"Playground", Бельгия

Лучший документальный фильм:

"Ascension"

"Attica"

"Билли Айлиш: Слегка размытый мир"

"Файя Дайи"

"The First Wave"

"Побег"

"На одном дыхании"

"Джулия"

"Президент"

"На пути к исцелению"

"Спасательная операция"

"Просто, как вода"

"Лето Соула"

"The Velvet Underground"

"Текст в огне"

Лучший саундтрек:

"Дюна"

"Быть Рикардо"

"Кэндимен"

"Не смотри наверх"

"Энканто"

"Французский вестник"

"Легенда о Зелёном Рыцаре"

"Тем больнее падать"

"Король Ричард"

"Последняя дуэль"

"Не время умирать"

"Параллельные матери"

"Власть пса"

"Спенсер"

"Трагедия Макбета"

Лучшие визуальные эффекты:

"Черная вдова"

"Дюна"

"Вечные"

"Главный герой"

"Охотники за привидениями: Наследники"

"Годзилла против Конга"

"Матрица: Воскрешение"

"Не время умирать"

"Шан-Чи и легенда десяти колец"

"Человек-паук: Нет пути домой"

Церемония вручения премии Оскар запланирована на 27 марта в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе.

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