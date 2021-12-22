Американская киноакадемия объявила шорт-лист на "Оскар-2022". В каждой категории отобраны по 10-15 фильмов-номинантов, но позже члены киноакадемии отберут только по 5 финалистов. Фильмы, которые уже непосредственно будут претендовать на "Оскар", будут известны 8 февраля 2022 года.
Отметим, украинская драма "Плохие дороги" Наталки Ворожбит попала в лонг-лист премии, но не прошла отбор в шорт-лист. Таким образом в 2022 году этот фильм, увы, не получит награду.
При этом нашумевший фильм "Дюна" претендует сразу на четыре награды, а фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать" - на пять.
Читайте такжеУкраинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" почти за 200 миллионов выйдет через год (видео)Лучший международный фильм:
- "Сядь за руль моей машины", Япония
- "Купе номер 6", Финляндия
- "Великая свобода", Австрия
- "Лунана: Як в классной комнате", Бутан
- "Побег", Дания
- "Я создан для тебя", Германия
- "Агнец", Исландия
- "Герой", Иран
- "Рука Бога", Италия
- "Улей", Косово
- "Молитвы об украденных", Мексика
- "Худший человек на свете", Норвегия
- "Plaza Catedral", Панама
- "Самый лучший босс", Испания
- "Playground", Бельгия
Лучший документальный фильм:
- "Ascension"
- "Attica"
- "Билли Айлиш: Слегка размытый мир"
- "Файя Дайи"
- "The First Wave"
- "Побег"
- "На одном дыхании"
- "Джулия"
- "Президент"
- "На пути к исцелению"
- "Спасательная операция"
- "Просто, как вода"
- "Лето Соула"
- "The Velvet Underground"
- "Текст в огне"
Лучший саундтрек:
- "Дюна"
- "Быть Рикардо"
- "Кэндимен"
- "Не смотри наверх"
- "Энканто"
- "Французский вестник"
- "Легенда о Зелёном Рыцаре"
- "Тем больнее падать"
- "Король Ричард"
- "Последняя дуэль"
- "Не время умирать"
- "Параллельные матери"
- "Власть пса"
- "Спенсер"
- "Трагедия Макбета"
Лучшие визуальные эффекты:
- "Черная вдова"
- "Дюна"
- "Вечные"
- "Главный герой"
- "Охотники за привидениями: Наследники"
- "Годзилла против Конга"
- "Матрица: Воскрешение"
- "Не время умирать"
- "Шан-Чи и легенда десяти колец"
- "Человек-паук: Нет пути домой"
Церемония вручения премии Оскар запланирована на 27 марта в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе.