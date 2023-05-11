Премьера фэнтези-хоррора "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса запланирована на сентябрь 2023 года.

Кинокомпания Searchlight Pictures представил первый тизер предстоящего фэнтези-хоррора "Бедные-несчастные" (Poor Things) от греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, известного благодаря фильмам "Лобстер", "Убийство священного оленя" и "Фаворитка".

Фильм является экранизацией одноименного романа шотландского писателя Аласдера Грея, впервые выпущенного в 1992 году. В центре сюжета фильма –молодая женщина-утопленница Белла Бакстер, которую подобно Франкенштейну возвращает к жизни ученый Годвин Бакстер. Под его защитой Белла развивается, но в итоге, желая увидеть мир, сбегает с ловким и развратным юристом Дунканом Веддерберном, чтобы путешествовать по континентам. Свободная от предрассудков своего времени, Белла требует равенства и освобождения.

Главные роли в фильме исполнили Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Бердмэн", "Круэлла"), Уиллем Дефо ("Человек-паук", "Антихрист", "Маяк") и Марк Руффало ("Мстители", "Иллюзия обмана", "Обычное сердце").

Также в фильме сыграли Кристофер Эбботт (сериал "Грешница", фильмы "Человек на Луне", "Крейвен-охотник") и Маргарет Куэлли ("Славные парни", "Однажды в Голливуде", "Мой год в Нью-Йорке").

Премьера нового фильма Йоргоса Лантимоса запланирована на 8 сентября 2023 года.

Йоргос Лантимос – чем известен режиссер

Отметим, Йоргос Лантимос громко заявил о себе в 2009 году благодаря драме "Клык". Картина стала лауреатом второй по значимости программы Каннского кинофестиваля "Особый взгляд" и была номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Следующим громким успехом Лантимоса стали антиутопия "Лобстер" (2015) и психологический триллер "Убийство священного оленя" (2017), оба с Колином Фарреллом в главной роли, получившие признание критиков и множество наград и номинаций.

Закрепил успех режиссер благодаря исторической комедии "Фаворитка" (2019), в которой одну из главных ролей исполнила Эмма Стоун.

На данный момент в послужном списке Лантимоса четыре номинации на "Оскар" в категориях "Лучший иностранный фильм", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший фильм" и "Лучшая режиссура".

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