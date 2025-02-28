Они вместе появятся в новом фильме.

Голливудские актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон воссоединяться спустя 20 лет после окончания их отношений. Однако речь идет не о романтике, а о работе.

Согласно инсайдерской информации, они сыграют влюбленную пару в комедийном фильме.

По словам источника, Брэд уже много лет предлагал экс-жене сыграть в одном фильме, но она отказывалась, так как не хотела усложнять его развод с Анджелиной Джоли:

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"Теперь его развод закончился, они оба могли бы выиграть в кассе, и Джен очень нравится последний сценарий, который прислала его команда. Увидеть, как Брэд и Джен выпустят пар в романтическом комиксе, будет золотым кассовым сбором".

Однако нынешняя девушка Брэда - Ана де Армас - не очень рада такому решению.

"Джен всегда была вне критики и почти на пьедестале в глазах Брэда из-за того, как она справилась с этим довольно шокирующим разводом, — объяснили источники. — Инес признала, что он все еще поддерживает с ней связь — он настаивает, что это потому, что он ей "должен" после того, как она без лишних разговоров оставила ему их продюсерскую компанию "План Б". Но то, что они снимают романтическую комедию, наверное, будет тревожным для Инес".

Напомним, в 2000 году Питт женился на Дженнифер Энистон. Однако уже в 2005-м, после пяти лет совместной жизни, они расстались. Следующей женой Питта стала Анджелина Джоли, однако и с ней он развелся.

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