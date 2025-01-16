Мужчина подчеркнул, что не нужно верить всему, что пишут в сети.

Известный американский актер Брэд Питт отреагировал на недавнюю историю француженки Анны, которая стала жертвой мошенников в сети от его имени. Об этом сообщает издание E! News.

Напомним, неизвестные долгое время от имени Брэда Питта писали женщине в соцсетях. Фейковый актер делал комплименты, дарил подарки и даже признавался в любви во время переписки. А потом мошенники начали просить деньги якобы на "лечение Питта" и доверчивая женщина отдала 830 тысяч евро. Когда ж об инциденте написали СМИ, настоящий Брэд решил не молчать и прокомментировал этот скандал.

"Ужасно, что мошенники пользуются тем, что поклонники очень привязаны к знаменитостям", - сказал актер.

Видео дня

Но он также добавил, что нужно всегда тщательно проверять информацию и не доверять незнакомым людям в сети.

"Это важное напоминание о том, что не стоит отвечать на непроверенные сообщения в интернете, особенно от актеров, которые не представлены в социальных сетях", - подчеркнул Брэд, у которого действительно нет страницы в соцсетях.

Напомним, ранее известная украинская певица Lida Lee стала жертвой мошенников и осталась без денег.

Вас также могут заинтересовать новости: