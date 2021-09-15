Некоторые поступки Пугачевой могут шокировать, заявил Краснов.

60-летний российский художник-постановщик Борис Краснов перед своей смертью дал интервью российским журналистам, в котором откровенно признался о непростом характере своей подруги, поп-иконы РФ Аллы Пугачевой.

Об этом говорится в публикации Экспресс-газеты.

Россиянин рассказал, как иногда тяжело было работать с Пугачевой, а ее фаворитам он бы не позавидовал.

"Да, она очень субъективна и по-женски непоследовательна. Но скольким людям помогла! Для большинства именно "Рождественские встречи" стали трамплином на российскую эстраду", – заметил Краснов.

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"Лично для меня самым сложным было почувствовать ее настроение. Чтобы дело оспорить, надо было с Аллой, как говорится, на одной волне, и не дай бог сбиться с правильного курса. Последствия могут быть непредсказуемы! Кстати, некоторые ее поступки могут шокировать", – ответил Краснов.

Церемония прощания с 60-летним постановщиком проходила в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в начале сентября. Там собрались многие российские звезды, среди которых была и Пугачева в сопровождении мужа Максима Галкина.

Умер Краснов 7 сентября в Москве. В течение нескольких лет россиянин восстанавливался в европейских клиниках после сложной операции на головном мозге. 18 августа мужчину поместили в хоспис. Краснов был прикован к постели из-за поражения мозга и паралича правой половины тела. Ситуацию осложнил коронавирус.

Борис Краснов сотрудничал с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Валерием Леонтьевым и другими российскими эстрадными звездами.

Автор: Виолетта Орлова