Алла Пугачева простояла у гроба художника Бориса Краснова несколько минут

Российская звезда Алла Пугачева едва не лишилась чувств на похоронах близкого друга, художника Бориса Краснова.

Об этом сообщает КП.

Церемония прощания с 61-летним художником-постановщиком проходила в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Там собрались многие российские звезды, среди которых была и Пугачева в сопровождении мужа Максима Галкина. Певица, появившаяся в красной маске на лице, безутешно рыдала, а Галкин поддерживал звезду под руку.

Пугачева подошла к гробу и стала молиться. Простояв там несколько минут, она прошла в зал и присела.

"В какой-то момент не выдержала и зарыдала так, что прикрыла лицо руками, согнулась. Галкин распереживался. Аллу Борисовну качнуло в сторону. Она едва не лишилась чувств", - говорится в сообщении.

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7 сентября в Москве скончался художник-постановщик Борис Краснов. Ему было всего 60 лет.

Он работал с Аллой Пугачёвой, Филиппом Киркоровым, Валерием Леонтьевым, Ларисой Долиной и другими российскими и зарубежными артистами.

После его смерти Пугачева опубликовала в своем инста-блоге трогательный пост в его память.

"Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова "Жил был художник один" только о тебе", - написала примадонна.

Пользователи сети высказали в комментариях свои соболезнования.

"Очень жалко, такой молодой и очень талантливый был человек. Царство небесное и светлая память", "Очень жаль", - писали фанаты.

Автор: Виолетта Орлова