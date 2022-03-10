Британский актер Бенедикт Камбербэтч вновь выразил солидарность и поддержку украинскому народу в войне против РФ.
Во время церемонии награждения Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре звезда "Шерлока" вышел на сцену за наградой. Со сцены он заметил у кого-то в зале сине-желтый флаг и попросил передать ему.
В речи он призвал поддержать финансово организации, которые помогают беженцам и переселенцам, а также не молчать о войне.
Ранее актер уже выражал поддержку Украине.
Прадед Камбербэтча родился в Бердянске, который в настоящее время оккупировали российские войска.
Как сообщал УНИАН, актеры Эштон Катчер и Мила Кунис уже собрали более $18 млн на поддержку Украины.