В речи он призвал поддержать финансово организации, которые помогают беженцам, а также не молчать о войне в Украине.

Британский актер Бенедикт Камбербэтч вновь выразил солидарность и поддержку украинскому народу в войне против РФ.

Во время церемонии награждения Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре звезда "Шерлока" вышел на сцену за наградой. Со сцены он заметил у кого-то в зале сине-желтый флаг и попросил передать ему.

В речи он призвал поддержать финансово организации, которые помогают беженцам и переселенцам, а также не молчать о войне.

Ранее актер уже выражал поддержку Украине.

Прадед Камбербэтча родился в Бердянске, который в настоящее время оккупировали российские войска.

Как сообщал УНИАН, актеры Эштон Катчер и Мила Кунис уже собрали более $18 млн на поддержку Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: