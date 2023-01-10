Независимая кинокомпания A24 выпустила первый трейлер сюрреалистического комедийного хоррора "Бу боится" (Beau Is Afraid).
Фильм является третьей полнометражной работой американского режиссера Ари Астера, прославившегося благодаря хоррорам "Реинкарнация" (2018) и "Солнцестояние" (2019). Оба фильма, также выпущенные А24, получили положительные отзывы критиков и пользовались популярностью среди зрителей.
На этот раз в центре сюжета фильма окажется чрезвычайно тревожный человек по имени Бу, у которого сложные отношения со своей властной матерью и который никогда не знал своего отца. Когда его мать умирает, Бу отправится в путешествие домой, в которой он столкнется со своими кошмарами.
Главная роль в фильме досталась Хоакину Фениксу ("Гладиатор", "Знаки", "Мастер", "Джокер").
Ожидается, что премьера фильма состоится 21 апреля 2023 года.
Как ранее сообщал УНИАН, сейчас лауреат "Оскара" и один из самых ярких актеров современности Хоакин Феникс задействован еще в нескольких проектах. Так, в 2023 году должен выйти исторический фильм "Наполеон" от Ридли Скотта, в котором актер сыграл главную роль.
Кроме того, Феникс вернется к роли Джокера, которая, собственно, и принесла ему "Оскара", в фильме "Джокер: Безумие на двоих", который должен выйти в 2024 году.
Еще одна киноработа в планах актера – новый фильм польского режиссера Павла Павликовского "Остров" (The Island), где он сыграет вместе со своей женой Руни Марой.
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