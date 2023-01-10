Сюрреалистический комедийный хоррор "Бу боится" от студии A24 выйдет 21 апреля 2023 года.

Независимая кинокомпания A24 выпустила первый трейлер сюрреалистического комедийного хоррора "Бу боится" (Beau Is Afraid).

Фильм является третьей полнометражной работой американского режиссера Ари Астера, прославившегося благодаря хоррорам "Реинкарнация" (2018) и "Солнцестояние" (2019). Оба фильма, также выпущенные А24, получили положительные отзывы критиков и пользовались популярностью среди зрителей.

На этот раз в центре сюжета фильма окажется чрезвычайно тревожный человек по имени Бу, у которого сложные отношения со своей властной матерью и который никогда не знал своего отца. Когда его мать умирает, Бу отправится в путешествие домой, в которой он столкнется со своими кошмарами.

Главная роль в фильме досталась Хоакину Фениксу ("Гладиатор", "Знаки", "Мастер", "Джокер").

Ожидается, что премьера фильма состоится 21 апреля 2023 года.

Как ранее сообщал УНИАН, сейчас лауреат "Оскара" и один из самых ярких актеров современности Хоакин Феникс задействован еще в нескольких проектах. Так, в 2023 году должен выйти исторический фильм "Наполеон" от Ридли Скотта, в котором актер сыграл главную роль.

Кроме того, Феникс вернется к роли Джокера, которая, собственно, и принесла ему "Оскара", в фильме "Джокер: Безумие на двоих", который должен выйти в 2024 году.

Еще одна киноработа в планах актера – новый фильм польского режиссера Павла Павликовского "Остров" (The Island), где он сыграет вместе со своей женой Руни Марой.

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