Фильм "Остров" станет третьей совместной работой Хаокина Феникса и Руни Мары.

Звездные супруги Хоакин Феникс и Руни Мара, которые в 2020 году впервые стали родителями, сыграют в новом фильме польского режиссера Павла Павликовского "Остров" (The Island).

Об этом сообщает Variety.

Сообщается, что новый фильм Павликовского, который до этого снял фильмы "Ида" (премия "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке в 2015 году) и "Холодная война" (приз за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля в 2018 году), основан на реальной истории и рассказывает о паре американцев, которые решили жить на отдаленном необитаемом острове вдали от цивилизации. Впрочем, их планы разрушает богатая европейка, которая приезжает на остров со своими двумя любовниками и планирует построить здесь роскошный отель. Согласно официальному описанию, это вызывает старую добрую психологическую войну, когда "искушение и ревность" провоцируют "сексуальную неверность, предательство и, в конечном счете, убийство".

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Фильм "Остров" станет третьей совместной работой Феникса и Мары.

История отношений Хоакина Феникса и Руни Мары

Хоакин Феникс (47 лет) и Руни Мара (37 лет) познакомились в 2012 году на съемках нучно-фантастической мелодрамы "Она", где они сыграли бывших мужа и жену, которые проходят через развод. После съемок они стали близкими друзьями, однако романтические отношения между ними начались лишь через четыре года во время съемок драмы "Мария Магдалина", где Мара сыграла Марию Магдалину, а Феникс – Иисуса Христа. В 2019 году стало известно о помолвке звездной пары, а в следующем году у них родился сын Ривер Ли, названный в честь умершего брата актера.

И Феникс, и Мара являются очень успешными актерами с образцовыми фильмографиями и немалым перечнем наград.

В частности, у Хоакина Феникса есть "Оскар" за главную роль в фильме "Джокер" в 2020 году, а также три номинации на "Оскар" – "Гладиатор" (2001), "Переступить черту" (2006) и "Мастер" (2013). Среди ближайших проектов Феникса – роль Наполеона Бонапарта в фильме Ридли Скотта "Наполеон" (2023) и возвращение к роли Артура Флека в фильме "Джокер: Безумие на двоих" ( 2024), где его партнершей станет Леди Гага.

У Руни Мара есть две номинации на "Оскар" – за фильмы "Девушка с татуировкой дракона" (2012) и "Кэрол" (2016). Среди последних работ актрисы – психологический триллер Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров" (2021) и драма Сары Полли "Женщины говорят" (2022).

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