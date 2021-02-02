Актер отказался от роли после того, как в сети опубликовали якобы его переписку с женщиной.

Актер Джош Дюамель может заменить оскандалившегося Арми Хаммера в фильме «Свадьба по залету» (Shotgun Wedding).

Читайте такжеReddit против Уолл-стрит: о флешмобе вокруг акций GameStop снимут фильмКак пишет popcornnews, картину планируется начать снимать уже в конце февраля.

Скандал с Арми Хаммером

Звезда фильма «Назови меня своим именем» Арми Хаммер отказался от роли в фильме «Свадьба по залету» из-за скандала.

До этого в сети всплыли скриншоты переписки актера с женщиной, в которой он признается, что каннибал.

«Свадьба по залету»: что известно о фильме

Это романтическая комедия.

Фильм продюсируют Дженнифер Лопес и Райан Рейнольдс.

Сюжет. Картина рассказывает о влюбленной паре, которая решила связать себя узами брака, но при этом провести церемонию обязательно в каком-нибудь экзотическом месте. Они отправляются на острова, где все их гости становятся заложниками бандитов. Спасая своих близких, жених и невеста вновь переживают яркие чувства, вспоминая, за что на самом деле любят друг друга.

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Автор: Катерина Шварц