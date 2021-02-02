Актер Джош Дюамель может заменить оскандалившегося Арми Хаммера в фильме «Свадьба по залету» (Shotgun Wedding).
Читайте такжеReddit против Уолл-стрит: о флешмобе вокруг акций GameStop снимут фильмКак пишет popcornnews, картину планируется начать снимать уже в конце февраля.
Скандал с Арми Хаммером
Звезда фильма «Назови меня своим именем» Арми Хаммер отказался от роли в фильме «Свадьба по залету» из-за скандала.
До этого в сети всплыли скриншоты переписки актера с женщиной, в которой он признается, что каннибал.
«Свадьба по залету»: что известно о фильме
Это романтическая комедия.
Фильм продюсируют Дженнифер Лопес и Райан Рейнольдс.
Сюжет. Картина рассказывает о влюбленной паре, которая решила связать себя узами брака, но при этом провести церемонию обязательно в каком-нибудь экзотическом месте. Они отправляются на острова, где все их гости становятся заложниками бандитов. Спасая своих близких, жених и невеста вновь переживают яркие чувства, вспоминая, за что на самом деле любят друг друга.
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