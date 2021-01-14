Съемки картины еще не начались.

Актер Арми Хаммер отказался от съемок в фильме с певицей Дженнифер Лопес "Свадьба по залету" из-за скандала, который возник вокруг его переписки с девушкой.

Об этом сообщает New York Post.

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Представители компании, которые работают над фильмом, сказали, что Хаммер сам принял такое решение. И они его в этом поддержали. Сам актер сказал, что сейчас он должен быть рядом со своими детьми.

"Я не буду комментировать эти ****** [лживые] утверждения, но в свете жестоких и фальшивых обвинений в мой адрес я просто не могу бросить детей и на четыре месяца уехать снимать фильм в Доминиканскую Республику", - объяснил Хаммер.

Напомним, что скандал разгорелся из-за его переписки с девушкой в социальных сетях.

"Я на 100% каннибал. Я хочу тебя съесть. Мне нужно выпить твою кровь", - говорилось в одном из сообщений.

Чем известен Арми Хаммер:

Арми Хаммер - американский актер, наиболее известный по ролям близнецов Кэмерона и Тайлера Уинклвоссов в фильме Дэвида Финчера "Социальная сеть", принца Эндрю Олкотта в фильме Тарсема Сингха "Белоснежка: Месть гномов", Джона Рида в фильме Гора Вербински "Одинокий рейнджер", Ильи Курякина в фильме Гая Ричи "Агенты А.Н.К.Л.", а также Оливера в фильме "Назови меня своим именем"

В 2010 году женился на актрисе и журналистке Элизабет Чеймберс, у них родилось двое детей. 10 июля 2020 года Арми объявил о расставании с Чеймберс

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Автор: УНИАН