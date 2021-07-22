Для расширения контента компании нужны новые производственные площади.

Компания Apple намерена арендовать большие съемочные площади в Голливуде для расширения производства своих шоу и сериалов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники. В настоящее время компания рассматривает несколько возможных объектов для аренды. Ожидается, что площадь новой студии будет около 50 тыс. кв. м.

Запущенный в ноябре 2019 года сервис потокового вещания Apple TV+ показал несколько известных шоу и сериалов, включая спортивный комедийный телесериал "Тед Лассо" и драматический сериал "Утреннее шоу". Однако по объему контента он пока не может сравниться с крупными конкурентами, такими как Netflix и Amazon.

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Для расширения контента компании нужны новые производственные площади. При этом, как отмечают источники WSJ, в Лос-Анджелесе не так просто найти свободные площади для аренды, поскольку большая их часть арендована на много месяцев вперед многочисленными производителями развлекательного контента. Поэтому Apple, сообщают источники, занимается поиском площадей уже не один месяц, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая