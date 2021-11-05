В странах Персидского залива до сих пор действует запрет на гомосексуальные отношения на официальном уровне.

Голливудская звезда Анджелина Джоли поблагодарила кинокомпанию Marvel, что та не поддалась давлению ряда стран Персидского залива и не цензурировала фильм "Вечные".

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По словам актрисы, которая сама сыграла одну из ролей в новой кинокартине, из-за включения первого открыто гомосексуального героя в фильм "Вечных" сняли с проката в Саудовской Аравии, Катаре и Кувейте.

Правительства стран предварительно требовали от Marvel цензурировать отдельные сцены, однако кинокомпания не согласилась.

Читайте такжеЗвезда "Чудо-женщины" Галь Гадот сыграет злую королеву в "Белоснежке" от DisneyИсточники издания уточнили, что речь шла о "редактировании" местными цензорами сцены поцелуя Фастоса, которого сыграл Брайан Тайри Генри, и его мужа Бена (Хааза Сулеймана).

"Мне жаль (эту аудиторию). Я горжусь тем, что Marvel отказалась вырезать эти сцены. Я до сих пор не понимаю, как мы живем в сегодняшнем мире, где все еще есть люди, которые не хотят видеть семью Фастоса, красоту их отношений и этой любви. То, как кто-то злится, кому-то угрожает, не одобряет или не ценит этого – неграмотно", - ответила австралийским СМИ Анджелина Джоли.

В странах Персидского залива до сих пор действует запрет на гомосексуальные отношения на официальном уровне.

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Автор: Яна Ставская