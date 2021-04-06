Фильм получил постер / facebook.com/vertigo.com.ua
Amazon Prime снимет адаптацию бестселлера Лорен Оливер, которая будет называться "Паника".
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Сериал расскажет о группе старшеклассников, которые участвуют в смертельной игре с высокими ставками - ежегодном ритуале.
Режиссером мистической и запутанной картины выступила Ли Джаньяк, известная по сериалу "Изгой". Сценарий пилотной серии написала Лорен Оливер совместно с Джо Ротом и Джеффом Киршенбаумом. В сериале снимутся Эшлин Алесси, Кевин Алвес, звезда сериала "Сумеречные охотники" и другие актеры.
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