Сара Рамирез прекрасно знает, как многие фанаты сериала ненавидят ее персонажа.

Актриса Сара Рамирез, сыгравшая небинарную персону Че Диаз в сериале "И просто так", ответила на критику фанатов. Многие зрители признались, что считают именно этого человека самым ненавистным героем всего продолжения "Секса в большом городе".

Своим ответом на критику Рамирез поделилась в интервью The New York Times.

По словам Рамирез, она прекрасно знает о ненависти людей к персонажу, которого она сыграла. Актриса получает немало хейта от фанатов в социальных сетях. Однако она считает, что ей важнее беречь свое психическое здоровье, чем обращать внимание на критику.

"Мы создали персонажа, который является человеческим существом, несовершенным, сложным, который здесь не для того, чтобы нравиться, не для чьего-либо одобрения", - указала Рамирез.

Актриса призналась, что она приветствует ту страсть, с которой зрители обсуждают ее персонажа. По словам Рамирез, у Че Диаз есть своя аудитория, которой нравится эта персона.

Звезда "Анатомии страсти", которая предстала в сериале "И просто так" в новом амплуа, даже пофантазировала о том, как бы ответил ее персонаж. По мнению Рамирез, у Че Диаз была бы остроумная и смешная реакция на все негодования.

"У Че было бы что-нибудь очень остроумное, глупое и смешное в качестве опровержения. Что-то, что в конечном итоге напоминает всем, что они люди, что-то с капелькой самоуничижения... И, может быть, просто небольшое напоминание о том, что никто не идеален", - добавила Рамирез.

Напомним, финал сериала "И просто так" заставил рыдать многих зрителей.

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